Am Ende des Films "Titanic" stirbt Jack dramatisch im eisigen Meer. Mit diesem Szenario wollen sich Fans des Klassikers nicht so recht anfreunden und spinnen Theorien, ob die Hauptfigur nicht doch hätte überleben können. Erfolgsregisseur Cameron will die Frage nun endgültig klären.

Leidenschaftliche "Titanic"-Fans malträtieren Regisseur James Cameron seit Jahrzehnten mit der Theorie, dass Jack (gespielt von Leonardo DiCaprio) hätte überleben können, wenn er sich nach dem Untergang des Schiffes zu seiner geliebten Rose (Kate Winslet) auf die schwimmende Tür begeben hätte. Im Film erkennt Jack, dass er beide nur umbringen würde, wenn er sein Gewicht hinzufügt, und stirbt schließlich im eiskalten Nordatlantik. In einer Spezial-Dokumentation von "National Geographic" spielt Cameron gleich mehrere Szenarien der ikonischen Filmszene durch.

Cameron kommt in der Doku zu dem Schluss, dass es einen Weg gegeben hätte, dass beide Hauptfiguren auf der Tür überleben - aber es wäre schwierig gewesen. Die Szene wurde in einem Pool nachgestellt, zwei Mitglieder aus Camerons Team mimen Jack und Rose. Im ersten Szenario hätten beide auf der Tür stehen müssen, ihr gemeinsames Gewicht lässt sie jedoch in eiskaltes Wasser versinken.

Hätten sich beide in eine Position auf die Tür begeben, die ihre Oberkörper aus dem Wasser hebt, wären die Überlebenschancen dagegen gestiegen. Das hätte allerdings Kraft erfordert. "Wenn man es hochrechnet, hätte er es ziemlich lange machen können. Etwa einige Stunden", resümiert Cameron.

Am Ende sogar mit Rettungsweste

Das letzte Szenario beinhaltet ein Element, das gar nicht im Film vorkommt. Eine Rettungsweste für Jack. "Er hätte vielleicht gerade so überlebt hätte, bis das Rettungsboot eintrifft", zieht der Kultregisseur sein Fazit. "Aber es gibt eine Menge Variablen. Ich denke, Jacks Gedankengang war: 'Ich werde nichts tun, was sie [Rose] gefährden könnte', und das entspricht zu 100 Prozent seinem Charakter."

Schauspielerin Kate Winslet hatte sich zuvor bereits zur "Jack"-Frage geäußert. Sie glaubt nicht an das Überleben. "Ich glaube nicht, dass wir überlebt hätten, wenn wir beide auf diese Tür gestiegen wären. Ich glaube, er hätte draufgepasst, aber sie wäre gekippt und das wäre keine gute Idee gewesen", sagte Winslet im Podcast Happy Sad Confused.

Die Doku "Titanic: 25 Years Later With James Cameron" soll gleichzeitig den Neustart des Films in den Kinos anfeuern. Der Film war über Jahrzehnte der erfolgreichste Film aller Zeiten, ehe Cameron mit "Avatar" seinen eigenen Rekord knackte.