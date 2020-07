Vor allem Gastronomie und Tourismus leiden in der Corona-Krise. Ob prominent oder nicht, spielt dabei keine Rolle: Die TV-Köchin Sarah Wiener muss für ihre Restaurants Insolvenz anmelden. Auf Facebook verkündet sie die traurige Nachricht.

Die deutsch-österreichische TV-Köchin Sarah Wiener muss nach 30 Jahren ihre Restaurants schließen und ihren Catering-Dienst einstellen. "Corona hat vielen von uns eine Menge abverlangt. So auch einen Teil meiner Firma, meiner Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ... und mir", schreibt die 57-Jährige, die mittlerweile für die Grünen im Europaparlament sitzt, auf Facebook. "Gestern mussten wir für unsere Restaurants und das Catering Insolvenz anmelden."

Betroffen ist die Gesellschaft "Das ist Gastronomie", zu der die Restaurants im Museum Hamburger Bahnhof und im Zukunftsmuseum Futurium gehören. Auch "Das ist Catering" muss schließen.

In dem emotionalen Beitrag bedankt sich die bekannte Köchin vor allem bei ihren Angestellten, die "zum Teil weit über 15 Jahre" mit ihr "gekocht und gearbeitet" hätten. "Viele sind Freunde geworden", schreibt Wiener. "Wir haben zusammen gearbeitet, gelacht, gekocht, Ideen verwirklicht und für eine bessere, nachhaltigere Catering- und Restaurantkultur gekämpft und wie ich finde: Wir waren spitze! Nein, ihr wart spitze!"

Die Gastronomie gehört neben dem Tourismus zu den Branchen, die am schlimmsten von der Corona-Krise betroffen sind. Bars, Kneipen und Restaurants mussten wochenlang schließen. Seit der Wiederöffnung gelten verschärfte Hygiene- und Gesundheits-Regeln, die einen Betrieb nur mit weniger Gästen zulassen. Im Fall von Wiener, die ihre Gastronomie-Karriere 1990 mit einem eigenen Catering-Betrieb begonnen hatte, fielen zudem Kunden durch abgesagte Feiern, Messen oder Dreharbeiten weg.

"Wir konnten es nicht mehr"

"Hoffen wir, dass viele viele Hotel- und Gastronomiekolleg*innen in ganz Deutschland und Österreich, in ganz Europa und darüber hinaus, durchhalten können und Licht am Ende des Tunnels sehen", schreibt Wiener Mut machend auf Facebook. "Wir konnten es nicht mehr."

Die Köchin war einer breiten Öffentlichkeit durch TV-Shows wie "Die kulinarischen Abenteuer der Sarah Wiener" und durch Gastauftritte in Kochsendungen bekannt geworden. Bei der Wahl zum Europaparlament 2019 hatte sie erfolgreich als Parteilose für die österreichischen Grünen kandidiert.

Trotz der Insolvenz bleibt die 57-Jährige optimistisch. "Eine Tür schließt sich, eine andere wird aufgehen"; schreibt sie. "Sehen wir die Krise als Chance zu etwas Neuem, vielleicht sogar besserem?"