Was Kim Gloss wohl dazu sagt?: Rocco Stark hat geheiratet

Rocco Stark ... Wer war das nochmal? Ach ja, der Sohn von Uwe Ochsenknecht. Der, der mit einer gewissen Kim Gloss damals im Dschungelcamp angebändelt hat. Der, der mit ihr ein Kind bekommen hat. Und was ist mit ihm nun? Er ist unter der Haube.

Überraschung! Rocco Stark hat still und heimlich geheiratet. Nun ja, so ganz still und heimlich dann doch wieder nicht, wenn man sich die Fotos von der zugehörigen Feier auf Schloss Bothmer bei Boltenhagen in Mecklenburg-Vorpommern ansieht. Ganz in Weiß sind er und seine Braut auf ihnen gekleidet. Und komplett weiß ist auch die Kutsche, in der sich das Paar durch die Gegegend chauffieren lässt.

Trotzdem hätte außer den Menschen in Boltenhagen und Umgebung womöglich kaum jemand etwas von der Zeremonie mitbekommen, hätte nicht das Portal "Promiflash" einen Insider bei dem gesellschaftlichen Großereignis zur Hand gehabt. Er berichtete gegenüber der Webseite, die Hochzeit habe im kleinsten Kreis stattgefunden.

Die Braut heißt Nathalie

Die wichtigste Frage aller Fragen jedoch ist: Wer ist eigentlich die Braut? Es wird doch nicht Kim Gloss sein, ehemals Viertplatzierte bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS)? Wir erinnern uns: Mit ihr war der Sohn von Uwe Ochsenknecht 2012 im Dschungelcamp auf Tuchfühlung gegangen. Und die Beziehung hielt auch noch nach dem Ende der Show. So wurden Stark und die gebürtige Kim Debkowski im Februar 2013 Eltern einer Tochter.

Aber nein, die nur wenige Monate nach der Geburt zerbrochene Liebe der beiden wurde nicht mehr aufgefrischt. Stattdessen hört die Frau, die Stark nun vor den Traualtar führte, auf den Namen Nathalie. Im März 2016 hatte er sie in einer Schönheitsklinik kennengelernt. Stark unterzog sich damals einer Haartransplantation, während Nathalie dort als Assistentin der Geschäftsführung arbeitete. Ende 2017 gab Stark allerdings auch schon wieder die Trennung von ihr bekannt.

Aber offenbar haben die beiden in der Folgezeit dann doch noch einmal zusammengefunden - und nun sogar den Bund fürs Leben geschlossen. Na dann: dem Brautpaar alles Gute! Mögen sie eine glückliche Patchwork-Familie werden.

Quelle: n-tv.de