Vielleicht haben Sie sich gefragt, was aus Rocco Stark geworden ist. Vielleicht auch nicht. So oder so liefert er nun eine Erklärung für seine Abwesenheit online: Er war nämlich pumpen. In den sozialen Netzwerken präsentiert er das Ergebnis.

"Ich habe mich verändert", eröffnet Rocco Stark dramatisch. Es ist die Einleitung eines kurzen Texts, der einen Foto-Post auf Facebook und Instagram begleitet. Auf dem Bild ist Stark extrem durchtrainiert mit breiten Schultern und schmaler Taille zu sehen. Den Oberkörper hat er aus dem Profil heraus gen Kamera gedreht.

"Einige werden sich gewundert haben, dass auf meinem Instagram-Account nur Werbung zu sehen war. Das hatte einen Grund", schreibt er. "Im Oktober sind genau 365 Tage vergangen, in denen ich auf alles verzichtet habe." Stark hat sich offenbar einem extremen Fitnessprogramm unterzogen. Mit dem Foto von seinem gestählten Körper macht er schon mal ein bisschen Wirbel um sein "Fitness-Kochbuch", das bald erscheinen soll.

Beweisvideo vom Muskelprotz

So ein wenig Eigenwerbung schadet nie - oder etwa doch? Offenbar sah sich Stark nach der Veröffentlichung des Bildes in der Kritik, er habe mit Photoshop nachgeholfen. Deswegen legte er mit einer Story auf Facebook und Instagram nach. Auf dem Video ist sein Körper nochmal aus verschiedenen Winkeln und vor allem in Bewegung zu sehen. Das soll beweisen: Hier ist alles echt. "Für alle, die sich ja so mit Photoshop auskennen", schreibt Stark dazu.

Allerdings scheint er sich mittlerweile wieder ein stückweit von seinem Verteidigungsmannöver distanziert zu haben. Sein Instagram-Profil hat Stark mittlerweile auf privat gestellt. Auf Facebook sind sowohl der Foto-Beitrag als auch die Story noch zu sehen. Wer nochmal mit dem alten Stark-Körper abgleichen möchte, findet ebenfalls auf seiner Facebook-Seite ein Oben-ohne-Foto aus dem März dieses Jahres, auf dem der Oberkörper noch deutlich weniger ausdefiniert aussieht.