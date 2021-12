Weil ein Hotel-Angestellter Popstar Rod Stewart am Betreten einer Silvesterparty in Florida hindert, kommt es 2019 zu gewalttätigen Auseinandersetzungen. Dass die Aggression von Stewart ausging, gibt der Sänger nun zu.

Der britische Popstar Rod Stewart hat sich schuldig bekannt, bei einer Kinderparty in einem Hotel in den USA in der Silvesternacht 2019 einen Angestellten geschlagen zu haben. Sein Anwalt teilte mit, dass Stewart ein Geständnis abgelegt habe, um "die Unannehmlichkeiten und die unnötige Belastung" eines Gerichtsverfahrens zu vermeiden. Der Sänger entgeht somit einer formalen Verurteilung in einem Strafprozess.

Einem Sprecher der US-Staatsanwaltschaft zufolge hatte das Opfer des Angriffs keine Einwände. Der 76-jährige Sänger von "Maggie May" und zahlreichen anderen Hits bekannte sich zusammen mit seinem Sohn Sean der einfachen Körperverletzung für schuldig, was in den USA in der Regel mit einer Geldstrafe geahndet wird.

Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge, als Stewart, seinem erwachsener Sohn Sean und anderen Familienmitgliedern einschließlich Kindern der Zutritt zu einer Party im Kinderbereich eines Hotels im US-Bundesstaat Florida verweigert wurde. Daraufhin kam es zu der gewalttätigen Auseinandersetzung mit einem Sicherheitsbeamten. "TMZ" zufolge kam es zu einer Schubserei, und Rod Stewart soll dem Angestellten einen Schlag in dessen Rippengegend verpasst haben.

Suchtprobleme und rechtliche Konflikte

Stewart, zu dessen Nummer-eins-Hits "Tonight's the Night (Gonna Be Alright)" und "Sailing" gehören, hat mehr als 30 Studioalben veröffentlicht. 2016 wurde er von Queen Elisabeth II. zum Ritter geschlagen. Im September 2019 hatte er bekanntgegeben, eine Prostatakrebserkrankung überstanden zu haben.

Stewarts Sohn Sean hat eine Vorgeschichte mit Suchtproblemen und rechtlichen Konflikten. Im Jahr 2002 wurde er verhaftet, nachdem er einen Mann vor einem Restaurant in Malibu angegriffen hatte. Der Superman-Darsteller Dean Cain musste damals dazwischen gehen. Im Jahr 2015 wurde Sean Stewart verhaftet, weil er mit einem Gepäckkarussell in den Sperrbereich des Flughafens von Miami gefahren war.