Als hätten sie die Corona-Pandemie vorausgesagt, schreiben die Rolling Stones im vergangenen Jahr "Living In A Ghost Town". Mit dem Song treffen sie den Nerv der Zeit - und das scheint bei den Deutschen gut anzukommen. Zum ersten Mal seit mehr als 50 Jahren landet die Kultband wieder auf Platz eins der Charts.

Ihre Studio-Alben erobern regelmäßig Platz eins der Hitparaden. Doch was der Kultband The Rolling Stones schon seit mehr als 50 Jahren nicht mehr gelungen ist, wurde jetzt wieder Realität: eine Nummer-eins-Single in den offiziellen deutschen Charts. Wie GfK Entertainment mitteilt, landet ihr aktueller Song "Living In A Ghost Town" in dieser Woche auf dem Platz an der Sonne.

Der bereits am 23. April 2020 veröffentlichte Song entstand laut Aussagen von Frontmann Mick Jagger bereits vor rund einem Jahr. Obwohl Covid-19 damals noch unbekannt war, wird das Lied aufgrund des Textes stark mit den weltweiten Lockdown-Maßnahmen während der Corona-Pandemie assoziiert.

So heißt es in dem Lied unter anderem: "Ich bin ein Geist, der in einer Geisterstadt lebt. Du kannst mich suchen, aber ich kann nicht gefunden werden. Ich musste in den Untergrund gehen. Das Leben war so schön, dann wurden wir alle eingesperrt."

Übrigens: Der letzte Nummer-eins-Hit der Briten in Deutschland war ihr Welthit "Jumpin' Jack Flash" im Jahr 1968. Die Hymnen "Angie" und "Honky Tonk Women" schafften es anschließend "nur" auf Platz zwei.