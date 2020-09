Den meisten Eltern vergeht die Zeit mit ihren Kindern viel zu schnell. So geht es auch David und Victoria Beckham. Zum 18. Geburtstag ihres Sohnes Romeo teilen der Ex-Fußballstar und die Modedesignerin rührende Momente seines Lebens.

Romeo Beckham, der zweitälteste Sprössling von David und Victoria Beckham, feierte am 1. September seinen 18. Geburtstag. Natürlich ließen es sich seine berühmten Eltern nicht nehmen, ihm in den sozialen Netzwerken gebührend zu feiern.

Ex-Fußballprofi David Beckham postete ein Video bei Instagram, das Romeos Leben von der Geburt bis zur Gegenwart mit vielen Schnappschüssen darstellt. "Herzlichen Glückwunsch an meinen (gar nicht mehr so) kleinen Jungen", schreibt der 45-jährige Vater in seinem Post dazu. "Du bist zu einem der wunderbarsten Menschen herangewachsen. Wir lieben dich so sehr, gib deine Träume und Ziele niemals auf."

Im Hintergrund läuft das Lied "4 Seasons Of Loneliness" von Boyz II Men, zu dem Romeo laut seinem Vater geboren wurde. "Das Video zeigt dich an Tag eins in meinen Armen liegend bis zu dem Tag, an dem ich feststellen musste, dass mein Sohn größer ist als ich", fügt der offenbar wehmütige Fußballstar mit einem weinenden Emoji hinzu. "Ich liebe dich, Dad", kommentiert Romeo das Video.

Auch Mama Victoria postete einen ähnlichen Clip, um dem 18-Jährigen zu gratulieren. Das ehemalige Spice Girl wählte dafür "My Cherie Amour" von Stevie Wonder als Titel und schreibt zu dem Post: "Happy Birthday Romeo. Wir könnten nicht stolzer auf den Mann sein, der du geworden bist. Du bist wunderschön, äußerlich sowie im Inneren. Wir lieben dich."

Romeos älterer Bruder, der 21-jährige Brooklyn, schloss sich mit einem Instagram-Geburtstagspost an. Neben einem Bild, auf dem er seinen frisch geborenen Bruder in seinen Armen hält, teilte Brooklyn einen Schnappschuss der beiden in Fußballtrikots. Der 15-jährige Cruz Beckham teilte unter anderem ein Gruppenbild mit dem jüngsten Geschwisterkind im Bunde, der neunjährigen Harper Seven.