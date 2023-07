Sänger Ronan Keating sei nach dem tragischen Tod seines Bruders Ciaran bei einem Autounfall "absolut am Boden zerstört", heißt es zu Beginn der Woche. Nun muss der ehemalige Boyzone-Star den vielleicht schwersten Gang seines Lebens antreten - als Sargträger bei der Beerdigung im irischen Louisburgh.

Ronan Keating hat sich am Donnerstag von seinem verstorbenen Bruder Ciaran verabschiedet, der am vergangenen Wochenende bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen war. Auf Aufnahmen von der Beisetzung im irischen Louisburgh ist zu sehen, wie der 46-Jährige gemeinsam mit anderen Trauergästen den Sarg mit den sterblichen Überresten seines Bruders zu Grabe trägt.

Ronan Keating soll der Tod seines Bruders schwer getroffen haben. (Foto: picture alliance / empics)

Ciaran Keating war mit 57 Jahren ein älterer Bruder des Sängers. Als eines von fünf Geschwistern hat der Musiker auch noch die Brüder Gerard und Gary sowie eine Schwester namens Linda. Auch sie wurden Medienberichten zufolge bei der Trauerfeier in der St.-Patrick's-Kirche von Louisburgh gesichtet.

Ronan Keating fungierte bei der Zeremonie nicht nur als Sargträger. Zum Abschied von seinem Bruder trat er auch als Sänger vor die Trauergemeinde. Dabei trug er das Lied "This Is Your Song" vor, das er 1998 rund einen Monat nach dem Krebstod seiner Mutter geschrieben hatte. Darin heißt es unter anderem: "You were our friend, walk with you till the end, and one day we'll all sing along, 'cause this is your song" ("Du warst unser Freund, wir gehen mit dir bis zum Ende, und eines Tages werden wir alle zusammen singen, denn dies ist dein Song").

"Ich sollte das Lied nicht singen"

Wie unter anderem Sky News meldete, leitete Ronan Keating seinen Vortrag mit den Worten ein: "Ich sollte das Lied nicht unter diesen Umständen singen, aber wir werden es dennoch tun." Gegenüber anderen Trauergästen soll der Musiker erklärt haben, Ciarans Kinder hätten ihren Vater "sehr stolz" gemacht.

Ciaran Keating war am vergangenen Samstag tödlich verunglückt. Wie unter anderem die BBC berichtete, waren er und seine Ehefrau Ann Marie gerade auf dem Weg zu einem Fußballspiel ihres Sohnes Ruairi, als sich der Unfall ereignete. Der Wagen, in dem sie saßen, sei in der Nähe der Stadt Swinford mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert. Der Fahrer des zweiten Autos sei mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht worden. Ein weiterer Fahrgast und Ann Marie seien mit nicht lebensbedrohlichen Verletzungen behandelt worden.

Freunde von Ronan Keating sagten britischen Medien, der Sänger sei wegen des Todes seines Bruders "absolut am Boden zerstört". Als er von der Tragödie erfahren habe, habe er sofort "alles stehen und liegen gelassen", um nach Irland zu reisen und seine Familie zu unterstützen.

Ronan Keating war in den 90er-Jahren als Mitglied der irischen Castingband Boyzone bekannt geworden. Nach der Auflösung der Gruppe im Jahr 2000 startete er eine Solokarriere. 2007 taten sich Boyzone wieder zusammen, ehe sie sich 2019 abermals von ihren Fans verabschiedeten.