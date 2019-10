Im Januar beginnt der Prozess gegen Ex-Filmmogul Harvey Weinstein - ihm wird Vergewaltigung vorgeworfen. Doch es könnte noch ein weiterer Prozess hinzukommen: Schauspielerin Rose McGowan verklagt Weinstein, weil er versucht haben soll, sie und andere Opfer mundtot zu machen.

Rose McGowan, eine der Vorkämpferinnen der #MeToo-Bewegung, zieht gegen Harvey Weinstein vor Gericht. Die 46-jährige US-Schauspielerin, die unter anderem durch die Fernsehserie "Charmed - Zauberhafte Hexen" bekannt ist, hat vor einem Bundesgericht in Kalifornien Klage gegen den Ex-Hollywoodmogul eingereicht. Der frühere Studioboss und seine Helfer hätten einen "teuflischen" und illegalen Versuch unternommen, die Opfer sexueller Übergriffe zum Schweigen zu bringen, heißt es in Gerichtsdokumenten, die das Branchenblatt "Variety" veröffentlichte.

McGowan wirft Weinstein unter anderem Betrug, Verletzung der Privatsphäre und emotionale Bedrängnis vor. Neben Weinstein verklagt sie auch frühere Anwälte des Produzenten und die umstrittene Sicherheitsfirma Black Cube. "Weinsteins Kampagne gegen McGowan und andere umfasste einige der mächtigsten Kräfte, die man für Geld kaufen kann", heißt es in der Klageschrift. Neben den Anwälten David Boies und Lisa Bloom habe Weinstein die "internationale Spionageagentur Black Cube" angeheuert. Blooms Anwalt wies die Vorwürfe der Schauspielerin zurück.

Auch Weinstein wies die Vorwürfe durch seine Anwältin zurück. McGowan sei nur auf Geld und auf Publicity aus, schrieb Phyllis Kupferstein in einer Mitteilung, die dem "Hollywood Reporter" vorliegt. Nach eigenen Angaben wurde die Schauspielerin 1997 von dem Produzenten vergewaltigt. Diesen Vorfall wollte sie 2016 in ihrem geplanten Buch beschreiben. Weinstein und sein Team hätten mit allen Mitteln versucht, dies zu unterdrücken, macht McGowan in ihrer Klage geltend. Dazu gehörte auch Rufschädigung, mit der erreicht werden sollte, dass ihr niemand Glauben schenkt. McGowan pocht vor Gericht auf eine Entschädigung in nicht genannter Höhe.

McGowan war 2017 eine der ersten Frauen, die Weinstein Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe vorwarfen. 2018 wurde der Filmproduzent in New York wegen krimineller sexueller Handlungen angeklagt. Der Prozess soll im kommenden Januar beginnen. Mehr als 80 Frauen haben Vorwürfe gegen den 67-Jährigen erhoben. Bei der Anklage in New York geht es allerdings nur um zwei Vorfälle aus den Jahren 2006 und 2013. Weinstein beteuert, jegliche sexuelle Handlungen seien einvernehmlich erfolgt.