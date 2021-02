Immer wieder müssen Promis Kritik für heimliche Besuche beim Friseur einstecken. Auch Ross Antony hat im Lockdown eine rasante Typveränderung durchgemacht. Allerdings zeigt ein Beweisfoto, dass sich der Sänger dabei streng an die geltenden Corona-Maßnahmen hält.

In den vergangenen Monaten sind immer wieder Promis - vor allem Fußballspieler - in die Kritik geraten, die sich trotz Corona-Lockdowns top gestylt und mit erstaunlich professionellen Frisuren in sozialen Medien präsentierten. Schnell kam die Frage auf: Wie können die so aussehen, wenn die Friseure doch eigentlich geschlossen haben?

BVB-Star Jadon Sancho sah sich im vergangenen Jahr gezwungen, 10.000 Euro Strafe zu zahlen, nachdem er und einige Teamkollegen einen Düsseldorfer Starfriseur anreisen und sich ohne Schutzmaßnahmen von ihm stylen gelassen hatten. Anfang des Monats sorgte nun Newcastle-United-Fußballprofi Joelington für Ärger, als er ein Bild auf Instagram postete, das ihn mit seinem Friseur zeigte. Der 24-Jährige saß darin mit Friseurumhang auf einem Stuhl vor einem Spiegel und ließ sich die Haare machen. Auch in Großbritannien sind Friseursalons derzeit dicht.

Doch es gibt auch viele andere Promis, die sich im Laufe der Pandemie ziemlich verändert haben. Musiker Ross Antony zum Beispiel. Aber anders als so manch anderer hält sich der Entertainer offensichtlich an die Corona-Maßnahmen. Seinen Look hat mehr oder weniger der Lauf der Natur verändert.

"Fängt an, wie ein Kelly auszusehen!"

Der 46-Jährige postete ein Foto von sich auf Instagram, auf dem er ganz anders aussieht als sonst. Von seinem sonst kurzen Sidecut, den er mit viel Aufwand stylte, ist nichts mehr übrig. Stattdessen ist sein hellblondes Haar schulterlang und hängt ihm in natürlichen Wellen übers Gesicht.

Ihm selbst scheint das Ergebnis zu gefallen. "Wegen Corona durfte ich wenigstens meine Haare wachsen lassen ... Wie findet ihr meine neue Frisur? Gut oder eher schlecht?", kommentiert er den Post, den er mit Hashtags wie "Frisurentrends" und "Bereit fürs Leben" versehen hat.

Seinen prominenten Followern gefällt der neue Look. "Mal was anderes, hat irgendwie was vom König von Mallorca", schreibt Prince Damien. Patricia Kelly scherzt: "Ich mag es. PS: Fängt an, wie ein Kelly auszusehen!" Model Jana Ina Zarrella lacht sich mit Emojis schlapp. Hubert Fella findet's "sehr gut".

Ross Antony wurde als Mitglied der "Popstars"-Castingshowband Bro'Sis (2001-2006) bekannt. Mitte März wird er in sechs Folgen der Telenovela "Rote Rosen" in einer Gastrolle zu sehen sein; er spielt den waghalsigen Wettermann Tony Frost.