Prinzessin Kate hat beim öffentlichen Weihnachtsspaziergang der Royals in Sandringham neue Ohrringe präsentiert. Ein Weihnachtsgeschenk ihres Mannes? Der Schmuck gefiel jedenfalls den royalen Fans. Er war nach Kates Auftritt innerhalb von Minuten ausverkauft.

Wenn Prinzessin Kate ihren royalen Pflichten nachgeht, steht häufig ihr Outfit mit im Mittelpunkt. Auch beim öffentlichen Weihnachtsspaziergang der Royals in Sandringham sorgte die Ehefrau von Thronfolger Prinz William für Aufsehen. Die 40-Jährige präsentierte ein khakifarbenes Ensemble, als sie mit ihrem Ehemann sowie ihren Kindern Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis zum Gottesdienst ging.

Das Outfit der Prinzessin von Wales bestand aus einem gefiederten Hut von einem ihrer Lieblingsdesigner, Philip Treacy, sowie einem langen Mantel von Alexander McQueen. Auffällig waren aber auch die goldenen Ohrringe, die Kate für den festlichen Anlass trug: Die Schmuckstücke sollen von der französischen Marke Sezane stammen und einen Wert von 100 Pfund (etwa 114 Euro) haben. Wie "The Sun" berichtet, waren die Ohrringe angeblich ein Weihnachtsgeschenk von Prinz William.

Nachdem Kate sie beim Weihnachtsspaziergang präsentiert hatte, sollen die Accessoires innerhalb von Minuten online ausverkauft gewesen sein, heißt es bei dem Boulevardblatt weiter. Prinzessin Kate sei ein großer Fan der Marke, schreibt "The Sun".

Sandringham-Spaziergang ohne Prinzessin Anne

Fast alle hochrangigen Royals zeigten sich am ersten Weihnachtsfeiertag in Sandringham. Beim öffentlichen Spaziergang zum Gottesdienst waren König Charles III., Königsgemahlin Camilla, Thronfolger Prinz William mit Familie sowie Prinz Edward und sogar der in Ungnade gefallene Prinz Andrew zu sehen. Aber eine aus der ersten Riege der Königsfamilie fehlte: Prinzessin Anne. Die 72-jährige Schwester des Königs soll das Familienereignis verpasst haben, weil sie angeblich eine Erkältung auskurieren muss, wie unter anderem die "Daily Mail" berichtet.

Die einzige Tochter der verstorbenen Queen Elizabeth II. ist schon seit Jahren eines der fleißigsten Mitglieder des britischen Königshauses, wie ein neues Ranking vor Kurzem einmal mehr bewies. Auch im scheidenden Jahr 2022 nahm kein UK-Royal an mehr öffentlichen Auftritten und Veranstaltungen als die 72-Jährige teil. Sage und schreibe 214 dieser Verpflichtungen sei Anne in den vergangenen zwölf Monaten nachgegangen, wie die "Daily Mail" ebenfalls schreibt. Damit rangiert sie erneut unangefochten auf Platz eins - so wie übrigens die vergangenen beiden Jahre und die meiste Zeit zuvor.