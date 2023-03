Im Sommer 2022 geben Rupert Murdoch und Jerry Hall ihre Trennung bekannt, schon einen Monat später verliebt sich der Medienmogul neu. Nun möchte der 92-Jährige seine 66 Jahre alte Freundin bald heiraten und freut sich auf "die zweite Lebenshälfte" mit ihr.

Im August 2022 gab Rupert Murdoch die Trennung und Scheidung von Ehefrau Jerry Hall bekannt, mit der er sechs Jahre verheiratet war. Schon kurz danach war der Multimillionär wieder frisch verliebt und will nun erneut vor den Traualtar treten. Nach einem halben Jahr Beziehung hat er seiner Freundin, der Medienunternehmerin Ann-Lesley Smith, einen Antrag gemacht. Für ihn wird es die fünfte Ehe sein.

In einem Interview mit "The New York Post" bestätigte der 92-jährige Medienmogul die frohe Botschaft und verriet außerdem: "Ich war sehr nervös. Ich fürchtete mich davor, mich zu verlieben - aber ich wusste, es würde meine letzte Liebe sein. Das ist auch besser so. Ich bin glücklich."

"Teilen dieselben Überzeugungen"

Den Antrag machte Murdoch seiner 66-jährigen Freundin dem Bericht zufolge am St. Patricks Day in New York, geheiratet werden soll im Spätsommer. "Wir freuen uns beide darauf, die zweite Hälfte unseres Lebens gemeinsam zu verbringen", scherzt er weiter. Und auch seine Verlobte schaut voller Vorfreude auf den großen Tag: "Für uns beide ist es ein Geschenk Gottes", dass sie sich vergangenen September kennenlernten. "Wie Rupert war auch mein Mann ein Geschäftsmann.(...) Wir teilen dieselben Überzeugungen."

Die Beziehung mit der heute ebenfalls 66-jährigen Mick-Jagger-Ex Jerry Hall machte Rupert Murdoch im Oktober 2015 öffentlich. Im März 2016 heirateten die zwei in London. Davor war er bereits dreimal verheiratet: Von 1956 bis 1967 ging er seine erste Ehe mit Patricia Booker ein, aus der Tochter Prudence stammt. Murdochs zweite Ehefrau war Schriftstellerin Anna Murdoch Mann. Mit ihr hat der US-Verleger die drei Kinder Elisabeth, Lachlan und James. Von 1999 bis 2013 war der Medienmogul schließlich mit Unternehmerin Wendi Deng verheiratet. Aus der Ehe stammen zwei weitere Kinder, Grace und Chloe. Die Auflösung der Ehe mit Hall ist Murdochs vierte Scheidung.