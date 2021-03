Als "Gladiator" schrieb Russell Crowe martialische Filmgeschichte. Doch egal, ob im Film oder im wahren Leben - der Tod der Eltern geht auch am größten Haudegen nicht spurlos vorbei. So verabschiedet sich der Schauspieler nun mit einer emotionalen Nachricht von seinem Vater.

Russell Crowes Vater, John Alexander Crowe, ist nur wenige Tage nach seinem 85. Geburtstag gestorben. Auf Twitter erklärt der Hollywood-Star hierzu: "Obwohl heute die Sonne scheint und der strömende Regen nachgelassen hat, wird dieses Datum für immer mit Traurigkeit verbunden sein."

Crowe bezeichnet seinen Vater, der in seiner australischen Heimatstadt Coffs Harbour starb, als "wunderbar" und "sanften Mann". Er poste dies, so der 56-Jährige, "weil ich weiß, dass es Menschen auf der ganzen Welt gibt, deren Herz er berührt hat" und die sein Vater mit seinen "funkelnden Augen" und seiner "frechen Art" beeindruckt habe.

Crowe verrät auch, dass sein Vater die letzten 25 Jahre in Coffs Harbour gelebt habe. Die Familie stammte ursprünglich aus Wellington in Neuseeland, zog aber nach Australien, als Russell Crowe vier Jahre alt war. Die Eltern des Schauspielers arbeiteten als Caterer für Film-Sets. Der Vater leitete zudem ein Hotel.

Rolle in "Thor: Love and Thunder"

Neben dieser traurigen Nachricht gibt es jedoch auch gute Neuigkeiten von Russell Crowe. So arbeitet er derzeit in Australien. Medienberichten zufolge soll er eine kleine Rolle im neuen Marvel-Streifen "Thor: Love and Thunder" übernommen haben. In dem Film wird Chris Hemsworth wieder in die Rolle von Thor schlüpfen. Natalie Portman kehrt als Jane Foster zurück, Tessa Thompson als Walküre. Christian Bale soll den Bösewicht "Gorr the God Butcher" verkörpern. Stars aus den "Guardians of the Galaxy"-Filmen - unter anderem Chris Pratt - sind ebenfalls dabei.

Russell Crowe arbeitet seit den 80er-Jahren als Schauspieler. Am bekanntesten ist vermutlich seine Rolle im Historienepos "Gladiator", das Regisseur Ridley Scott im Jahr 2000 auf die Leinwand bannte. Seither hat Crowe in diversen Blockbustern mitgewirkt.