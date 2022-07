Die US-Schauspieler Eva Mendes und Ryan Gosling halten ihre Beziehung und das Familienleben mit ihren beiden Töchtern privat. Doch nun gibt der 41-Jährige einen Einblick in eben dieses. Es hat mit einem "Power Move" zu tun. Da kommt selbst die Mona Lisa nicht gut weg.

Ryan Gosling hat in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon einen seltenen Einblick in sein Privatleben mit Eva Mendes und den beiden Töchtern, der sechsjährigen Amada Lee und ihrer ein Jahr älteren Schwester Esmeralda Amada gegeben. Seine Jüngste hätte einen "wahren Power-Move", beschrieb der Schauspieler und erzählte eine Anekdote aus dem Familienleben.

Demnach hatte die Familie den Louvre in Frankreich besucht - doch das weltberühmte Kunstmuseum von Paris konnte die Kleinste wohl nicht begeistern. "Wir standen vor der Mona Lisa und sie so: 'Dieses Museum?'" - und kommentierte die Frage mit einem Daumen nach unten, wie Gosling nachmachte. Auf die Nachfrage, warum es ihr nicht gefiele, antwortete sie erbost: "Weil es nicht gut ist."

Den Daumen nach unten kann die Kleine aber sogar noch abschätziger einsetzen, wie Gosling weiter berichtet: "Der wahre Power-Move ist: Manchmal dreht sie sich um und geht", so der Schauspieler und imitiert seine Tochter, wie sie die Daumen hinter ihrem Rücken nach unten dreht und abdampft. Während der Moderator laut lacht, bestärkt Gosling noch einmal, dass der "Rückwärts-Gang mit dem Daumen nach unten" ein ganz neues Level von Schande sei.

Gosling erzählt in dem Gespräch auch, wieso er sich für die Rolle des Ken in Greta Gerwigs "Barbie"-Film entschieden hat. Demnach sei das Drehbuch das "beste", das er jemals gelesen habe, trotzdem war er sich anfangs nicht sicher, ob er der Richtige sei für den Ken. In seinem Hinterhof sei er dann aber über eine Ken-Puppe gestolpert - "Mit dem Gesicht nach unten und direkt neben einer zerquetschten Zitrone." Davon habe er Gerwig ein Foto geschickt und zugesagt mit den Worten: "Ich werde dein Ken sein, denn seine Geschichte muss erzählt werden."

Seinen Tochtern liegt Ken scheinbar weniger am Herzen, wie in einem Interview mit Gosling in der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" klar wird. Gosling erklärt, seine Töchter interessiere nur Barbie. Sie fragten ihn manchmal "Warum willst du Ken sein?" und behaupteten "Mit Ken will doch niemand spielen!"