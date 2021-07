Das Show "Gottschalk feiert: Nochmal 18!" nimmt offenbar ein jähes Ende. Der SWR bestätigt, dass vorerst keine neue Staffel geplant ist. Grund sollen enttäuschende Zuschauerzahlen sein. Wie es zwischen Thomas Gottschalk und dem Sender nun weitergeht, ist unklar.

In seiner SWR-Sendung "Gottschalk feiert: Nochmal 18!" schaut Thomas Gottschalk mit seinen Gästen zurück in die vermeintliche beste Zeit ihres Lebens. In dieser Woche hat Gottschalk die letzte Folge vor der Sommerpause aufgezeichnet. Danach wird es offenbar auch keine neue Staffel mehr geben.

Grund für das Aus sind laut "Bild"-Zeitung die enttäuschenden Quoten, die offenbar hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Demnach hätten rund 820.000 Zuschauer bei der Premiere der Sendung eingeschaltet, bei Folge zwei sollen es nur noch halb so viele gewesen sein.

"Mit der Produktion der achten Folge ist diese Staffel abgeschlossen. Ob die großartige Zusammenarbeit mit Thomas Gottschalk fortgesetzt wird, wird davon unabhängig entschieden", zitiert die "Bild"-Zeitung SWR-Sprecher Felix Oder. Auf Anfrage von t-online ließ der SWR die Zukunft des Moderators beim Sender betont offen. "Die Perspektive einer weiteren Zusammenarbeit ist, wie auch bei allen anderen Projekten, abhängig von vielen Faktoren - unter anderem dem programmlichen Erfolg", heißt es.

"Show war einfach ein Flop"

Demnach habe das Format intern schon länger in der Kritik gestanden. "Die Show war einfach ein Flop. Vom Moderator bis zur Produktion war niemand richtig bei der Sache. Das merkt der Zuschauer", beruft sich die "Bild"-Zeitung auf einen Mitarbeiter. Der Sendetermin für die bereits aufgezeichneten fünf kommenden Folgen, die ab dem 4. August anlaufen, wurde von Freitag auf Mittwoch verlegt.

Es wäre ein weiteres Mal, dass eine Gottschalk-Sendung wegen Erfolglosigkeit abgesetzt wird. Zuletzt traf es die "Quarantäne-WG", die der Alt-Star im März vergangenen Jahres - zum Höhepunkt der ersten Corona-Welle - zusammen mit Günther Jauch und Oliver Pocher moderiert hatte. Nach nur drei Ausgaben wurde die Sendung wegen schlechter Einschaltquoten abgesetzt.