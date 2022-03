Melanie Leupolz ist schwanger. Das verkündet die deutsche Fußball-Nationalspielerin selbst auf ihrer Instagram-Seite. Dieser Umstand allein mag für manche noch nicht allzu spektakulär klingen. Aufhorchen werden sie vielleicht aber doch, wenn sie erfahren, wer der Vater sein soll.

"Having a little baby break" ("In einer kleinen Babypause") - das schreibt Melanie Leupolz selbst im Steckbrief auf ihrer Instagram-Seite. Das Ganze versah sie dann zudem noch mit dem Emoji einer Schwangeren und dem eines verliebten Smileys.

Ihre Schwangerschaft hat sie selbst verkündet: Melanie Leupolz. (Foto: picture alliance / empics)

Dass die 27-jährige Fußball-Nationalspielerin also offenbar ihr erstes Kind erwartet, dürfte unstrittig sein. Doch wer ist der Vater? Das ist womöglich ein offenes Geheimnis.

So kursieren schon seit längerer Zeit Gerüchte, Leupolz sei mit ihrem Ex-Fußball-Kollegen Sami Khedira liiert, auch weil der 34-Jährige zuletzt häufiger bei Spielen der deutschen Frauen-Nationalmannschaft zu Gast war. Der Haken an der Sache: Offiziell bestätigt wurde die Beziehung bis dato nicht.

Kein Kommentar

Die "Bild"-Zeitung hat angesichts der Baby-News nun nach eigener Darstellung noch einmal nachgefragt. Aber: Weder Leupolz noch Khedira hätten sich zu ihrer möglichen Beziehung oder zur Schwangerschaft äußern wollen, berichtet das Blatt.

Nicht nur für Leupolz, auch für Khedira wäre es das erste Kind. Nachdem er zum Ende der vergangenen Saison seine Profi-Karriere beendet hat, hätte er nun ja aber durchaus auch etwas mehr Zeit für eine Familie. Zuvor hatte er unter anderem beim VfB Stuttgart, Real Madrid und Juventus Turin gekickt. Von 2009 bis 2018 gehörte er der deutschen A-Nationalmannschaft an.

Leupolz ist unterdessen noch voll aktiv. Nach Stationen beim SC Freiburg und Bayern München spielt sie derzeit bei Chelsea London. Der Frauen-Nationalmannschaft gehört sie seit 2013 an.

Khediras Verflossene hat dem Fußballer die Sache mit dem Nachwuchs bereits vorgemacht. Von 2011 bis 2013 war er schließlich mit der "Germany's next Topmodel"-Gewinnerin Lena Gercke liiert. Im Juli 2020 bekam sie eine Tochter mit ihrem neuen Freund Dustin Schöne.