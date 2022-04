Seit einigen Monaten ist Verona Pooths Sohn San Diego Schüler an einer privaten Sport-Akademie in den USA, um eines Tages als Golfprofi durchzustarten. Nun hat sich der 18-Jährige allerdings etwas zuschulden kommen lassen, das ihm die Suspendierung vom Golfunterricht einbringt.

Verona Pooths Sohn San Diego möchte Golf-Profi werden. Und so ist der 18-Jährige im Herbst des vergangenen Jahres in die USA ausgewandert, um die IMG Sports Academy in Florida zu besuchen. Die private Sportschule soll ihm dabei helfen, seinen Traum zu verwirklichen. Nun aber wurde er ausgerechnet vom Golfunterricht der Akademie ausgeschlossen.

Auf Nachfrage beim Management erfuhr RTL: "San Diego wurde vom Golftraining befreit und trainiert die nächsten sechs Wochen, bis zu seinem Highschool Abschluss, den er an der IMG Academy absolviert, privat." Am normalen Schulunterricht darf er demnach weiterhin teilnehmen. Allerdings wollte sich San Diego Pooth mit seinen sportlichen Leistungen eigentlich ein Stipendium erspielen, um weiter an der Akademie studieren zu können. Ohne die entsprechende Leistung ist das jedoch wohl nicht möglich, sodass sein Plan an dieser Stelle bereits gescheitert sein könnte.

Ausschluss wegen eines Burgers?

Verona Pooth berichtete der "Bild"-Zeitung, ihr ältester Sohn habe bei einem Turnier in Tampa gegen die Schulregeln verstoßen, als er mit drei Klassenkameraden verbotenerweise am Abend das Hotel verließ, um einen Burger essen zu gehen. An der Eliteschule sollen sehr strenge Regeln gelten. Immerhin wurden hier aber auch schon Sportstars wie Boris Becker und Serena Williams ausgebildet.

Die 53-Jährige hält die Suspendierung ihres Sohns für "keine gerechte Strafe" und sieht den Vorfall ansonsten sogar eher positiv. "Ich bin eigentlich ganz froh, dass ich ein Kind habe mit Ecken und Kanten. Ich will keinen Streber haben, der alles im Leben richtig macht", wird Pooth zitiert.

San Diego stammt aus Verona Pooths Ehe mit Franjo Pooth. Die beiden sind seit 2000 zusammen und seit 2004 verheiratet. Ihr zweiter Sohn Rocco Ernesto kam 2011 zur Welt. Gemeinsam mit San Diego unterhält Verona Pooth seit 2020 übrigens den Podcast "Poothcast".