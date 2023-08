Anfang des Monats stirbt Sandra Bullocks Lebensgefährte Bryan Randall mit nur 57 Jahren an ALS. Nun möchte die Schauspielerin seine Asche verstreuen. Ausgesucht hat sie sich für die Zeremonie einen für ihre Beziehung besonders bedeutungsvollen Ort.

Sandra Bullock will sich an einem ganz besonderen Ort von ihrem verstorbenen Lebensgefährten Bryan Randall verabschieden. Die Schauspielerin möchte seine Asche auf einer Insel auf den Bahamas ins Meer streuen. Dies berichtet eine Quelle, die der Schauspielerin nahe stehen soll, gegenüber "Daily Mail". Randall war am 5. August 2023 an der Nervenkrankheit ALS gestorben. Er wurde 57 Jahre alt.

Sandra Bullock und Bryan Randall hatten sich immer wieder auf Harbour Island aufgehalten. Sie mieteten hier gerne das Luxusressort Three Bees ganz für ihre Familie. Das Paar adoptierte zusammen die heute zehn Jahre alte Laila. Sandra Bullock hat aus ihrer ersten Ehe mit Jesse James den 13-jährigen Adoptivsohn Louis. Bryan Radall brachte eine 27-jährige Tochter in die Beziehung.

2017 hatten Sandra Bullock und Bryan Randall auf der Insel in einer privaten Zeremonie Versprechen ausgetauscht. Nach ihren schlechten Erfahrungen mit Jesse James habe sie nicht heiraten wollen, so der Insider gegenüber "Daily Mail". Drei Jahre später wurde bei Randall ALS diagnostiziert.

Sandra Bullock lernte Ex-Model Bryan Randall 2015 kennen, als er als Fotograf auf der Geburtstagsfeier ihres Sohnes arbeitete.