Die meisten kennen Sara Nuru nach wie vor insbesondere als einstige Gewinnerin von "Germany's next Topmodel". Doch die 33-Jährige ist nicht nur auf dem Laufsteg gut beschäftigt. Jetzt bekommt sie erst recht noch einiges zu tun: Sie hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht.

Sara Nuru ist zum ersten Mal Mutter geworden. Das gab die "Germany's next Topmodel"-Siegerin von 2009 auf Instagram in Form eines Videos bekannt. Der Clip zeigt die 33-Jährige bei einem Spaziergang mit Kinderwagen im Schnee. Den Beitrag kommentiert Nuru ohne Worte. Lediglich zwei Herz- und ein Küken-Emoji fügte sie an.

Weitere Details zur Geburt, zum Babygeschlecht oder zum Namen des Kindes gab das Model zunächst nicht preis. Dass sie schwanger ist, war bei einem Auftritt Nurus in der "NDR Talk Show" im September 2022 durchgesickert. "Man sieht es kaum, aber wir dürfen die Breaking News in dieser Sendung verkünden. Es ist etwas unterwegs", sagte damals Moderatorin Bettina Tietjen. Und Nuru ergänzte: "Die Hälfte ist durch." Wer ihr Partner und Vater des Kindes ist, verriet sie dagegen bis heute nicht.

Zu der Instagram-Nachricht, dass sie inzwischen entbunden hat, hinterließen einige Promis in der Kommentarspalte viele Glückwünsche. "Gratulation", schreibt etwa "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse. "Oooooh! Herzlichen Glückwunsch und eine wundervolle Kennenlernzeit", kommentiert Moderatorin Annika Lau. Und ntv Moderator Micky Beisenherz merkt an: "Yeah! Happy Birthday!"

Moderatorin, Unternehmerin, Botschafterin

Die 1989 in Erding als Kind äthiopischer Immigranten geborene Sara Nuru hatte sich in der vierten Staffel von "Germany's next Topmodel" gegen die Konkurrenz durchgesetzt. Erste Laufstegerfahrungen sammelte sie bereits vor ihrer Teilnahme an der ProSieben-Show mit Heidi Klum.

Mittlerweile ist Nuru nicht nur als Model aktiv. Sie arbeitet auch als Moderatorin und hat mit ihrer Schwester ein Unternehmen gegründet, das Kaffee aus Äthiopien vertreibt. Zudem engagiert sie sich im Auftrag des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung als Botschafterin für nachhaltige Entwicklung.