Für gewöhnlich hält Sarah Connor ihre Kinder von der Öffentlichkeit fern. Zum 16. Geburtstag ihres Sohns Tyler macht die Sängerin aber eine Ausnahme - und präsentiert sich auf Instagram als stolze Mama.

Sängerin Sarah Connor hat auf Instagram ihrem ältesten Sohn Tyler zum 16. Geburtstag gratuliert - und ihn damit zum ersten Mal seit Jahren der Öffentlichkeit präsentiert. Die 39-Jährige veröffentlichte am Sonntag ein gemeinsames Foto, auf dem sie ihm einen Kuss auf die Backe gibt. "16 !!!!!!! Mein (kleiner) grosser Junge!!!", kommentierte die Sängerin das Bild. "Du bist mein ganzer Stolz, mein Leben! Und vergiss nicht, ich werde immer die erste Frau sein, die sich je in Dich verliebt hat."

In ihrem Post verlinkte Connor das Instagram-Profil ihres Sohns - der kurz zuvor seine ersten zwei Fotos gepostet hatte. "Yooo ich bin endlich 16 und darf Fotos posten. Erwartet bald mehr", schrieb er zu einem Foto mit Mama Sarah. Diese organisierte offenbar auch den Geburtstagskuchen im Naruto-Design, der auf einem anderen Bild zu sehen ist. "Danke nochmal für eure unglaubliche Unterstützung und ich hoffe ihr habt noch einen wunderschönen Abend", schrieb Tyler dazu.

Die Fans reagierten begeistert. "Oh mein Gott. Das hättest Du jetzt nicht Posten sollen, daran merkt man, wie alt man ist...", schrieb eine Followerin. "Ein starkes Vorbild mit 16 hier zu starten. Insta freie Zeit bis dorthin ist Gold wert", hieß es in einem Kommentar. Eine andere Followerin schrieb: "Wow und herzlichen Glückwunsch an Tyler. Er sieht seinem Papa wirklich verdammt ähnlich."

Tyler war 2005 in der ProSieben-Doku "Sarah & Marc in Love" zu sehen, in der es um die Beziehung zwischen Connor und dem damaligen "Natural"-Mitglied Marc Terenzi ging. Tyler war ein Jahr zuvor geboren worden und wuselte in der Doku als Baby herum. Inzwischen hat Sarah Connor vier Kinder - zwei von ihrem ersten Mann Marc Terenzi und zwei von ihrem jetzigen Partner Florian Fischer.