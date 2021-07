Sarah Engels und ihr Mann Julian freuen sich schon auf die Geburt ihres ersten gemeinsamen Kindes. Während der Schwangerschaft hat die Sängerin, die bereits ein Kind mit Pietro Lombardi hat, allerdings unter anderem mit Albträumen zu kämpfen.

Genauso wie ihr Sohn Alessio und ihr neuer Ehemann Julian freut sich Sarah Engels schon sehr auf ihr zweites Kind. Die Sängerin hat in einer Instagram-Story allerdings verraten, dass sie während ihrer Schwangerschaft verstärkt mit Albträumen zu kämpfen hat. "Ich schlafe so schlecht und hab total oft Albträume", schreibt die 28-Jährige. Das ist allerdings nichts Neues für sie: Auch in ihrer Schwangerschaft mit Alessio sei das schon so gewesen.

Dabei lässt die Sängerin ihre Follower an ihren Ängsten teilhaben und erzählt: "Ich träume irgendwie was ganz Schlimmes, sodass ich morgens voll wütend bin auf Julian, der aber gar nicht weiß, was abgeht." Zahlreiche ihrer Fans erklärten daraufhin, dass es ihnen ähnlich gehe. Viele sind der Meinung, dass die Albträume mit unterbewussten Ängsten oder den Hormonen zusammenhingen.

Anfang Juni hatte Engels verkündet, dass sie wieder Mutter wird. Kurz darauf hatte sie ebenfalls in ihren Instagram-Storys erklärt, dass sie "viel ängstlicher" als bei ihrer ersten Schwangerschaft sei. Alessio kam 2015 zur Welt und stammt aus einer vorangegangenen Ehe der Sängerin mit Pietro Lombardi. Wegen eines Herzfehlers musste er kurz nach der Geburt operiert werden.

Gerade während der ersten Schwangerschaftswochen habe sie diesmal "sehr viele Ängste gehabt" und auch "Sorgen, dass alles gut ist", so Engels. Zudem habe sie besonders zu Beginn der zweiten Schwangerschaft "überhaupt keine Energie" und "extreme Stimmungsschwankungen" gehabt. Außerdem sei es ihr "richtig mies" gegangen und ihr sei "kotzübel" gewesen.

Via Instagram hatte das Ehepaar Engels Ende Juni dann verkündet, dass es ein Mädchen bekommt. "Mama, Papa und dein großer Bruder freuen uns so sehr auf dich, kleiner Engel", schrieb die Sängerin zu Bildern, die das Paar mit einem rosafarbenen Luftballon zeigen, auf dem "It's a Girl" ("Es ist ein Mädchen") geschrieben stand. Geheiratet hatten die beiden im Mai.