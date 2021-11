Sarah Engels ist in einem fortgeschrittenen Stadium ihrer zweiten Schwangerschaft. Nicht mehr lange und die kleine Halbschwester von Sohn Alessio erblickt das Licht der Welt. Nun erklärt die 29-Jährige, dass sie sich in der Schwangerschaft hat impfen lassen und wie froh sie darüber ist.

Noch hat Sarah Engels nicht verraten, wann ihre Tochter geboren wird. Doch der Blick auf ihren Babybauch lässt erahnen, dass nicht mehr allzu viel Zeit ins Land gehen wird bis dahin. In einer Fragerunde mit ihren Fans bei Instagram beantwortet sie einmal mehr deren neugierige Fragen und verrät dabei auch ihren Impfstatus.

Zum einen wollen ihre Follower die üblichen Dinge wissen, die rund um eine Geburt spannend sind. So fragt jemand: "Ist die Kliniktasche denn schon gepackt? Was darf bei ihr nicht fehlen?", und Engels antwortet: "Denke, der Mutterpass und generell Unterlagen sind das Wichtigste. Kann euch empfehlen, euer eigenes Klopapier mitzunehmen. Ihr werdet dann wissen, was ich meine. Und was superwichtig ist: Dass die Kleinen von Geburt an krankenversichert sind. Gerade bei Alessio war das sehr wichtig."

"Darauf vertrauen, wozu Ärzte mir raten"

Zum anderen ist die aktuelle Corona-Lage aber natürlich auch ein Thema, über das sich ihre Fans Gedanken gemacht haben - ebenso wie Engels selbst. So möchte ein Fan wissen, ob sich die Sängerin hat impfen lassen. "Ja, ich bin geimpft. Ich habe mich mit dieser Entscheidung in der Schwangerschaft sehr intensiv beschäftigt und mir viel Rat geholt bei verschiedenen Ärzten", erklärt sie. "Der wichtigste Aspekt für mich war vor allem, die Kleine zu schützen und hier konnte ich dann nur darauf vertrauen, wozu Ärzte mir raten."

Leicht gemacht habe sie sich die Entscheidung nicht, wie sie zugibt: "Ich habe selbst sehr lange überlegt. Ich kann absolut nachvollziehen, wenn man gerade als Schwangere vor dieser Entscheidung steht, da eine Mama immer nur das Beste für ihr Kind will." Sie ist aber auch davon überzeugt, damit die richtige Entscheidung getroffen zu haben: "Ich kann von mir nur sagen, dass ich absolut keine Impfreaktion hatte und heute froh bin, auf mein Bauchgefühl gehört zu haben." Gerade mit Alessio, der ja jetzt in die Schule geht, sei die Gefahr noch mehr gegeben, sich mit Covid-19 anzustecken.