Dem britischen Königshaus bleibt derzeit nichts erspart, wie es scheint. So macht Sarah Ferguson nun öffentlich, eine Brustkrebs-Diagnose erhalten zu haben und deswegen auch schon operiert worden zu sein. Doch zumindest kann sie auch mitteilen, dass der Eingriff "erfolgreich" verlaufen ist.

Bei Sarah Ferguson, Herzogin von York und Ex-Frau des skandalumwitterten Prinz Andrew, ist Brustkrebs diagnostiziert worden. Die 63-Jährige habe sich deshalb einer Operation unterzogen, von der sie sich aktuell im Kreise ihrer Familie erhole, teilte ein Sprecher Fergusons laut BBC mit. Die Herzogin habe die Diagnose nach einer routinemäßigen Mammographie-Untersuchung erhalten, hieß es weiter.

"Ihr wurde geraten, sich einer Operation zu unterziehen, die erfolgreich durchgeführt wurde", wurde der Sprecher zitiert. Ferguson erhalte nun in ihrer heimischen Obhut "die beste medizinische Versorgung".

Der Eingriff fand den Schilderungen zufolge vor wenigen Tagen im "King Edward VII's Hospital" statt, einer Privatklinik im Zentrum von London. Dort waren zuvor auch schon die im September verstorbene Queen Elizabeth II. und andere hochrangige Mitglieder des britischen Königshauses behandelt worden.

Dank an das medizinische Personal

Sarah Ferguson soll nach der Operation am Wochenende nach Hause nach Windsor zurückgekehrt sein, berichtet die BBC. Ihr Sprecher drückte den "großen Dank" der Herzogin "an das gesamte medizinische Personal" aus, "das sie in den letzten Tagen unterstützt hat". Sie sei vor dem Screening "symptomfrei" gewesen. Die Herzogin glaube, "dass ihre Erfahrung die Bedeutung regelmäßiger Screenings unterstreicht".

Die Herzogin von York und Prinz Andrew, einer der Brüder von König Charles III., hatten sich 1996 nach zehn Ehejahren scheiden lassen. Sie sollen sich aber weiterhin sehr nahestehen und in der Royal Lodge in Windsor unter einem Dach leben. Das Ex-Ehepaar hat zwei Töchter - Prinzessin Beatrice (34) sowie Prinzessin Eugenie (33) - und drei Enkelkinder.

Das Image von Prinz Andrew hat stark gelitten, seit Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs gegen ihn öffentlich laut geworden sind. In der Königsfamilie nimmt er seither keine offiziellen Aufgaben mehr wahr. Sarah Ferguson wiederum arbeitet seit ihrer Scheidung erfolgreich als Autorin. Sie hat inzwischen auch einen eigenen Podcast mit dem Titel "Tea Talks".