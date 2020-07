Dass Sarah Lombardi in Fußballer Julian Büscher eine neue Liebe gefunden hat, ist bekannt. Nun jedoch steht Pietros Ex das erste Mal auch ganz selbstbewusst dazu. So veröffentlicht sie Fotos, die sie mit ihrem Schatz beim Bootsausflug zeigen. Zugleich gibt sie ihren Fans ein Rätsel auf.

Seit der Trennung von ihrer "Deutschland sucht den Superstar"-Liebe Pietro hat sich das Liebeskarussell bei Sarah Lombardi ein paar Mal gedreht. Nach dem endgültigen Aus ihrer On-Off-Beziehung mit Roberto Ende vergangenen Jahres scheint die 27-Jährige nun jedoch einen neuen Kandidaten für eine Langzeitbeziehung gefunden zu haben: Fußballer Julian Büscher vom Regionalligisten TuS Haltern.

Tatsächlich hat das Paar in den vergangenen Wochen keinen Hehl aus seinem Techtelmechtel gemacht. So machten etwa bereits im Februar Fotos die Runde, die Sarah Lombardi beim Besuch eines Spiels ihres neuen Freundes zeigten. Zu sehen war auf ihnen unter anderem, wie die beiden einen leidenschaftlichen Kuss austauschten.

Die Sängerin selbst hielt sich dagegen mit der Veröffentlichung von Pärchenfotos bislang noch zurück. Auf ihrer Instagram-Seite gibt es zwar regelmäßig Aufnahmen mit einem Mann an ihrer Seite zu bestaunen. Doch dabei handelt es sich selbstverständlich nur um Sohnemann Alessio, der im Juni seinen fünften Geburtstag gefeiert hat.

Sommer, Sonne, Bootsausflug

Jetzt jedoch macht Sarah Lombardi Schluss mit ihrer Zurückhaltung in der Beziehungsfrage. Davon zeugen zwei Bilder, die sie selbst bei Instagram hochgeladen hat. Sie zeigen die Sängerin gemeinsam mit Büscher bei einem Bootsausflug. Auf dem Bug des Kahns schmiegt er sich bei offenbar strahlendem Sonnenschein liebevoll an ihren Rücken, die Hände der beiden greifen ineinander. Auf dem zweiten Foto demonstriert das Paar zudem lachend, dass es anscheinend jede Menge Spaß zusammen hat.

Der Kommentar, mit dem Sarah Lombardi den Post versah, gibt jedoch ein Rätsel auf. Er besteht lediglich aus einer Gleichung in Emoji-Form. Die Formel, die das Bild beschreibt, lautet demnach: Schnecke + Äffchen + Bötchen + Sonne = betende Hände. Vermutlich will uns Sarah Lombardi damit sagen, dass die Zeit mit ihrem neuen Schatz auf dem Boot ihr so etwas wie inneren Frieden beschert. Bleibt eigentlich nur noch zu klären: Wer ist die Schnecke und wer das Äffchen?