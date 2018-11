Unterhaltung

Nachwuchs im Herbstsonnenschein: Sasha erlebt erstmals Vaterfreuden

Erst im Juni verkündet Sänger Sasha die freudige Kunde: Seine Frau Julia ist schwanger. Nun ist das Baby da! Auf Instagram zeigt sicht der Popstar überglücklich: Neben einem Schwarzweiß-Foto der kleinen Familie verrät er auch das Geschlecht des Kindes.

Popmusiker Sasha und seine Frau Julia sind Eltern geworden. Der kleine Junge kam bereits am Sonntag auf die Welt, wie der 46 Jahre alte Sänger auf Facebook und Instagram mitteilte. Bei "schönstem Herbstsonnenschein hat unser Baby Boy endlich das Licht der Welt erblickt!", schrieb Sasha unter ein Foto, das ihn und seine Frau mit dem Sonntagskind zeigt. "Wir könnten glücklicher nicht sein und freuen uns jetzt sehr unser privates Glück in vollen Zügen zu genießen! The Happy 3!!!"

Das Gesicht seines kleinen Sohnes verbarg der Sänger hinter einem Herzchen. Seine Nachricht versah er mit Hashtags wie "threeisaband", "hamburgerjung" und "dasbestewasunsjepassiertist". Andere Prominente kommentierten das Bild: "Ich freu mich für euch!", schrieb Barbara Schöneberger. Auch Wayne und Annemarie Carpendale drückten ihre Freude aus.

Sascha Röntgen-Schmitz, so der bürgerlicher Name des Sängers, ist seit 2011 mit Julia Röntgen zusammen. Das Paar hatte 2015 geheiratet. Erst im Juni hatte der Sänger die freudige Nachricht von Julias Schwangerschaft über Instagram verkündet.

Quelle: n-tv.de