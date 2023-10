Elmar Wepper erlangte vor allem durch seine Rolle in der TV-Serie "Der Kommissar" in den 1970er-Jahren Bekanntheit.

Der deutsche Schauspieler Elmar Wepper ist unerwartet gestorben. Er wurde 79 Jahre alt. Noch kürzlich hatte er vor der Kamera gestanden. Seine frühere Serien-Partnerin Uschi Glas trauert um einen ihrer "wichtigsten Kollegen".

Der deutsche Schauspieler und Synchronsprecher Elmar Wepper ist im Alter von 79 Jahren gestorben. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Sein Tod sei plötzlich und unerwartet eingetreten. Die "Bild"-Zeitung schreibt unter Berufung auf sein Umfeld, der jüngere Bruder von Schauspieler Fritz Wepper sei am Morgen an Herzversagen gestorben. Wepper stand demnach zuletzt für ein Remake des Spielfilm-Klassikers "Gefundenes Fressen" vor der Kamera. Die Dreharbeiten hätten erst im Sommer in München begonnen, berichtet das Blatt.

Wepper zählte zu den bekanntesten deutschen Fernsehschauspielern. Viele Zuschauer wurden erstmals in den 1970er-Jahren auf ihn aufmerksam, als er eine Rolle in der TV-Serie "Der Kommissar" übernahm. Besonderen Erfolg hatte er mit seinen Rollen in den Fernsehserien "Polizeiinspektion 1" und "Irgendwie und Sowieso". 2008 erhielt er den Deutschen Filmpreis für die Rolle als Krebskranker, der mit dem plötzlichen Tod seiner Ehefrau umgehen muss, im Film "Kirschblüten - Hanami" von Doris Dörrie. Als Synchronsprecher lieh er unter anderem Mel Gibson und Gene Wilder seine Stimme.

2019 erhielten die Wepper-Brüder den Ehrenpreis beim Bayerischen Fernsehpreis. Der damalige und heutige Ministerpräsident Markus Söder lobte seinerzeit, dass Elmar und Fritz Wepper ihrer bayerischen Heimat immer wieder ein liebevolles Denkmal gesetzt hätten: "Als authentische Botschafter Bayerns sind sie ihren Wurzeln immer treu verbunden und verkörpern die enorme Bandbreite unseres Freistaats."

Den Schauspiel-Brüdern war nach eigenen Angaben Konkurrenzkampf fremd. Zwischen ihnen herrsche "absolute Gleichberechtigung", erklärten die Weppers in einem Interview mit der "Bild am Sonntag" im Jahr 2015. "So sind wir erzogen worden", sagte Fritz Wepper.

Seine Serien-Kollegin Uschi Glas, mit der Elmar Wepper unter anderem für "Zwei Münchner in Hamburg" vor der Kamera stand, zeigte sich schockiert über die Todesnachricht. "Ich bin fassungslos", sagte die 79-Jährige der "Bild"-Zeitung. "Mir fehlen die Worte und ich bin tieftraurig und geschockt. Elmar war nicht nur einer meiner wichtigsten Kollegen, sondern auch ein wahrer Freund für mich und meinen Mann." Mit Elmar Wepper habe sie die meisten gemeinsamen Drehtage ihrer Karriere verbracht. "Ich denke jetzt an seine Frau, seinen Sohn, die Enkel. Elmar war glücklich mit seiner Familie und seinem Hund."