Als am Dienstag Meldungen über den Tod von Tony Dow kursieren, werden diese kurz darauf noch dementiert. Nun jedoch stirbt der Schauspieler im Alter von 77 Jahren. Bestätigt wird dies nicht zuletzt von seinem Sohn.

Tony Dow ist tot. Der US-amerikanische Schauspieler und Regisseur wurde 77 Jahre alt. Bekannt war er vor allem für die Rolle des Wally Cleaver in der Sitcom "Erwachsen müßte man sein". Der Serienstar starb am Mittwoch, wie aus einer Mitteilung auf seiner offiziellen Facebook-Seite hervorgeht.

"Wir haben von Tonys Sohn Christopher die Bestätigung erhalten, dass Tony heute Vormittag gestorben ist, mit seiner ihn liebenden Familie an der Seite, die ihm bei dieser Reise beistand", heißt es in dem Statement. "Wir wissen, dass die Welt in ihrer Trauer über den Verlust dieses unglaublichen Mannes vereint ist. Er hat uns allen so viel gegeben und wurde von so vielen geliebt. Ein Fan hat es auf den Punkt gebracht - 'es ist selten, dass ein Mensch so uneingeschränkt geliebt wird wie Tom'", ist zudem zu lesen.

Die Gedanken seien nun bei Dows Familie. Sohn Christopher wird mit den Worten zitiert: "Auch wenn dies ein sehr trauriger Tag ist, finde ich Trost und Frieden darin, dass er nun an einem besseren Ort ist. Er war der beste Vater, den man sich nur vorstellen konnte. Er war mein Coach, mein Mentor, meine Stimme der Vernunft, mein bester Freund, mein Trauzeuge und mein Held." Auch seine Frau sei voller Bewunderung für ihren Schwiegervater gewesen. "Sie sagte: 'Tony war so ein guter Mensch. Er hatte ein so großes Herz und ich habe Tony nie etwas Schlechtes oder Negatives über irgendjemand sagen hören.'"

An Krebs erkrankt

Bereits am Dienstag waren Meldungen kursiert, der Schauspieler sei gestorben. Kurz darauf folgte jedoch ein Dementi. Dow gehe es zwar nicht gut, aber er sei noch am Leben. Offenbar ging es ihm jedoch bereits so schlecht, dass er nun doch verstorben ist.

Im Sommer 2021 war Dow US-Medienberichten zufolge wegen einer Lungenentzündung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Im Mai wurde dann bekannt, dass er an Krebs erkrankt ist.

Neben seiner Rolle in "Erwachsen müßte man sein" (im Original "Leave It To Beaver") hatte Dow unter anderem auch Auftritte in Serien wie "Lassie", "Knight Rider" oder "Mord ist ihr Hobby". Zudem führte er fürs Fernsehen Regie, zum Beispiel bei mehreren Episoden der Sci-Fi-Serie "Babylon 5" und bei einer Folge von "Star Trek: Deep Space Nine".