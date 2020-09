Knapp zwei Monate alt ist Lena Gerckes Töchterchen Zoe. Klar, dass Mutti samt Kinderwagen da mal lieber den Aufzug nimmt. Mit dabei ist auch ihr Freund Dustin Schöne, der ein seltenes Familienfoto mit seinem Handy knipst.

Model und Moderatorin Lena Gercke ist Anfang Juli zum ersten Mal Mutter geworden. Der Vater von Töchterchen Zoe ist ihr Partner, Dustin Schöne. Nur selten teilt die 32-Jährige Fotos mit dem Mann an ihrer Seite oder ihrem Baby.

Nun jedoch hat sie mal eine Ausnahme gemacht. Auf ihrem Instagram-Account teilte Gercke ein Familienporträt zu dritt. Das Foto entstand in einem Aufzug. Fotograf war Schöne, der mit seinem Handy ein Spiegel-Selfie knipste.

Das Paar präsentiert sich auf dem Schnappschuss in legerem Chic. Schöne trägt eine dunkle Hose und ein helles Hemd, dessen Ärmel er hochgekrempelt hat. Gercke ist in ein beiges Ensemble ihrer eigenen Marke gehüllt. Der Kinderwagen steht vor den beiden. "Die Familie", lautet Gerckes schlichter Kommentar dazu, den sie auf Italienisch verfasst hat.

TV-Karriere pausiert

Die kleine Zoe ist Gerckes und Schönes erstes Kind. Die Geburt gab Gercke Anfang Juli ebenfalls via Instagram bekannt. Demnach erblickte das Mädchen am 6. Juli das Licht der Welt. "Keine Worte können beschreiben, wie dankbar wir sind", schrieb Gercke damals zu einem Bild, auf dem lediglich je eine Hand der Eltern und eine winzige Babyhand zu sehen waren.

Gercke, die bereits mit dem Musiker Jay Khan, Fußballer Sami Khedira und Mediziner Kilian Müller-Wohlfahrt liiert war, machte ihre Beziehung zu dem 35-jährigen Schöne im April 2019 öffentlich.

Die Gewinnerin der allerersten Staffel von "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2006 war zuletzt vor allem als Moderatorin der Castingshows "The Voice of Germany" und "The Voice Senior" bekannt. Wegen der Geburt ihrer Tochter pausiert ihre Tätigkeit vor der Kamera jedoch zunächst.