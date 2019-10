Schlagzeuger messen sich bis heute an seinem Können: Ginger Baker gilt als einer der begnadetsten Drummer der Rockgeschichte. Bekannt wurde er etwa an der Seite von Eric Clapton in der Band Cream. Nun stirbt er 80-jährig.

Der britische Schlagzeuger Ginger Baker ist tot. Er starb im Alter von 80 Jahren, wie die Familie auf ihrer Facebook-Seite mitteilte. "Wir sind sehr traurig, mitzuteilen, dass Ginger am Sonntagmorgen nach langer Krankheit friedlich eingeschlafen ist", hieß es auch in einer Mail von Gary Hibbert, Medien-Repräsentant der Familie, an die Deutsche Presse-Agentur.

In den frühen sechziger Jahren war Baker der am meisten bewunderte Schlagzeuger der britischen R&B-Szene. Mit Eric Clapton und Jack Bruce gründete er die Band Cream. An Bakers polyrhythmischen Soli messen sich Schlagzeuger bis heute.

2012 erschien der Dokumentarfilm "Beware of Mr. Baker" über den Schlagzeuger, in dem er aus seinem Leben erzählt. Nach den Erfolgen mit Cream und weiteren Bands lebte der Brite sechs Jahre in Afrika. Mit Fela Kuti gründete er im nigerianischen Lagos ein eigenes Studio. Jedoch litt er unter chronischem Geldmangel. Seinen Lebensabend verbrachte er in Südafrika.