2015 lassen sich Ralf und Cora Schumacher scheiden, ihre 13-jährige Ehe endet im Rosenkrieg. Nun hat die Corona-Pandemie die zwei aber wohl wieder enger zusammengeschweißt. Im Interview erklären sie, wie es ihnen damit geht und wie sie sich gegenseitig unterstützen.

Vor sieben Jahren trennten sich Cora und Ralf Schumacher nach 13 gemeinsamen Jahren, es folgte ein längerer Rosenkrieg, bei dem es um Geld, das gemeinsame Haus und um das Sorgerecht für den heute 20-jährigen Sohn David ging. Später vertrugen sich die zwei ab und zu, doch immer wieder brach der Kontakt erneut ab. Jetzt gerade sieht man die einstigen Eheleute wieder vermehrt gemeinsam. Zum Valentinstag schenkten sie sich öffentlich bei Instagram Aufmerksamkeiten. Im Gespräch mit RTL erklären sie ihre Beziehung zueinander - zumindest ein bisschen.

Das tun sie vor dem Restaurant "Schumachers" in Kerpen, dem Geburtsort des ehemaligen Rennfahrers. Dort steht er selbst inzwischen am Herd eines Food-Standes, um damit der Pächterin seines Ladens unter die Arme zu greifen. Durch die Corona-Krise hat es nämlich auch dieser Betrieb gerade schwer, setzt nun auf Essen zum Mitnehmen.

"Gibt doch nichts Besseres"

Bei seinem Engagement erhält Ralf Schumacher wiederum Unterstützung von seiner Ex-Frau. "Er hat auch die ganzen Sachen selber gekocht, muss ich sagen, und das hat er echt total großartig gemacht. Ich bin total begeistert", so die 44-Jährige. "Er ist jetzt der Chef der Küche und ich darf essen. Ich meine, es gibt doch nichts Besseres", fügt sie lachend hinzu.

Doch wie stehen die zwei ansonsten aktuell zueinander? "Grundsätzlich würde ich sagen, dass die Familie näher zusammengerückt ist, man unterstützt sich mehr und man ist auch viel füreinander da", so Cora Schumacher weiter. "Es ist einfach so, dass es viel schöner ist, wenn es harmonischer funktioniert. Und das ist auch das, worauf es uns beiden ankommt", ergänzt ihr Ex-Mann. Ob die zwei wieder ein Paar sind, verraten sie zwar nicht, aber so viel deutet Cora Schumacher immerhin an: "Wir können nicht miteinander, und wir können nicht ohne!" Ralf Schumacher enthält sich eines Kommentars. "Ich kommentiere noch immer keine privaten Sachen. Aber es ist auf jeden Fall alles okay."