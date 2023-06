Ein Freund, ein guter Freund, das ist das Beste, was es gibt auf der Welt. Und so vergisst Arnold Schwarzenegger natürlich nicht, seinem Kumpel Clint Eastwood zum sage und schreibe 93. Geburtstag zu gratulieren. Dafür wühlt Arnie auch tief in seiner Fotokiste.

Arnold Schwarzenegger hat Clint Eastwood zum 93. Geburtstag gratuliert, den der Oscar-Preisträger am Mittwoch gefeiert hat. "Alles Gute zum Geburtstag, Clint! Du hast mich inspiriert, du warst mein Mentor und du bist ein wunderbarer Freund" schrieb der "Terminator" auf seiner Instagram-Seite. Mit 93 Jahren sei Eastwood der Beweis dafür, dass Helden nicht in den Ruhestand gingen - "sie laden nach", scherzte Schwarzenegger und ergänzte in Richtung seines Kollegen: "Du bist eine Legende."

Dazu postete der gebürtige Österreicher ein früheres Foto, das die beiden Filmstars auf einer schneebedeckten Piste zeigt. Sie stehen dabei auf Skiern, tragen Skibrillen und Skianzüge. Dieses Foto hatte Schwarzenegger im Dezember 2019 schon einmal gezeigt. Damals versah er es mit dem Vermerk: "Nennt mir ein kultigeres Duo. Ich warte."

Schwarzenegger und Eastwood sind seit vielen Jahren befreundet. Der 75-jährige Schwarzenegger nannte seinen älteren Kollegen in der Vergangenheit "ein großes Idol".

Beide denken nicht an Rente

Clint Eastwood begann seine Schauspielkarriere bereits Mitte der 50er-Jahre und machte sich zunächst als Western-Darsteller einen Namen. Später schlüpfte er immer häufiger auch in die Rollen des Regisseurs und Produzenten. Bis heute ist er rastlos - 2021 erschien sein bis dato letzter Film "Cry Macho", bei dem er neben der Hauptrolle auch Regie und Produktion übernahm. Erst vor Kurzem gab er Pläne für sein 40. Regiewerk bekannt. Der Hollywood-Veteran will den Gerichtsthriller "Juror No. 2" in diesem Sommer abdrehen.

Auch Schwarzenegger denkt noch nicht daran, in Rente zu gehen. Derzeit ist er in der Netflix-Serie "FUBAR" in seiner ersten Serien-Hauptrolle als schlagkräftiger CIA-Agent zu sehen.