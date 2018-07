Unterhaltung

"Trump, du kleines Weichei": Schwarzenegger kann nur noch seufzen

Sie sind beide Republikaner - und trotzdem seit langem spinnefeind: US-Präsident Trump und Ex-Gouverneur Schwarzenegger. Die Pressekonferenz Trumps mit Russlands Staatschef Putin liefert nun erneut Zunder. "Arnie" zieht in einem Video vom Leder.

Der Auftritt von US-Präsident Donald Trump an der Seite des russischen Präsidenten Wladimir Putin hat bei vielen Kopfschütteln ausgelöst. Auch in Trumps eigener republikanischer Partei.

Da kann es eigentlich kaum verwundern, dass auch Schauspieler Arnold Schwarzenegger als ehemaliger republikanischer Gouverneur von Kalifornien offen Kritik äußert. Schließlich sind sich er und der US-Präsident schon seit langem nicht mehr grün.

"Arnie" lud bei Instagram ein Video hoch, in dem er seinem Frust über Trumps Pressekonferenz mit Putin in Helsinki freien Lauf lässt. Schwarzenegger sind sein Unverständnis und seine Verachtung für den Präsidenten deutlich anzusehen und zu -hören.

"Es war beschämend"

"Präsident Trump, ich habe gerade Ihre Pressekonferenz mit Präsident Putin gesehen - und es war beschämend", eröffnet der 70-Jährige seine Tirade. "Sie standen da wie ein kleines Weichei, wie ein kleiner Fan-Junge. Ich fragte mich: Wann fragen Sie ihn nach einem Autogramm oder einem Selfie oder dergleichen?", zieht Schwarzenegger weiter vom Leder.

"Sie haben bei dieser Pressekonferenz unsere Geheimdienste verraten, unser Rechtssystem und was am schlimmsten ist: unser Land. Sie sind der Präsident der Vereinigten Staaten. Sie sollten das nicht machen. Was ist los mit Ihnen?", zeigt sich der einstige "Gouvernator" fassungslos, ehe er noch an den früheren US-Präsidenten Ronald Reagan und dessen starkes Auftreten gegenüber der damaligen Sowjetunion erinnert. Der Abschluss des Videos könnte Schwarzeneggers Haltung kaum besser zusammenfassen: Der Clip endet mit einem tiefen Seufzer des Hollywood-Stars.

Trump und Schwarzenegger haben sich bereits in der Vergangenheit immer wieder einen Schlagabtausch über die sozialen Medien geliefert. Dabei ging es nicht immer nur um teilweise tiefgreifende politische Meinungsverschiedenheiten. Gegenstand der Auseinandersetzungen war auch die Reality-TV-Show "The Apprentice". Schwarzenegger hatte das Format, in dem Trump viele Jahre lang mitgewirkt hatte, Anfang 2017 übernommen. Wegen schlechter Einschaltquoten stieg er jedoch nach nur einer Staffel wieder aus.

Quelle: n-tv.de