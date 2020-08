Im vergangenen Sommer geben sich Schauspieler Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger das Jawort. Gut ein Jahr später sind sie nun zu dritt. Der frisch gebackene Onkel Patrick Schwarzenegger bestätigt die Geburt des Babys.

Chris Pratt und Katherine Schwarzenegger sind zum ersten Mal Eltern geworden. Das hat Katherines Bruder Patrick Schwarzenegger dem US-Promi-Portal "Entertainment Tonight" bestätigt. Alle drei seien "wohlauf".

Welches Geschlecht das Baby hat, ist bislang aber noch nicht offiziell bekannt. Allerdings präsentierte Patrick Schwarzenegger dem Reporter ein Geschenk für den Nachwuchs, und das war verziert mit einer pinken Schleife, was wohl auf ein Mädchen hindeuten dürfte. Auch rutschten ihm die Worte "for her", also "für sie" heraus. Der genaue Geburtstermin ist hingegen weiterhin unklar. Wie das Magazin aus einer unbenannten Quelle erfahren haben will, soll der Wagen von Chris Pratt bereits am Freitagnachmittag vor dem St. Johns Hospital in Santa Monica gesehen worden sein.

Schnelle Familienplanung

Die 30-jährige Katherine Schwarzenegger, Tochter von Arnold Schwarzenegger, ist seit 2018 mit dem elf Jahre älteren Schauspieler Pratt zusammen. Schon nach wenigen Monaten Beziehung hatten die zwei Anfang 2019 ihre Verlobung bekannt gegeben. Im Juni desselben Jahres feierten sie dann im kalifornischen Montecito ihre Hochzeit. "Der Veranstaltungsort ist wunderschön. Es ist eine sehr romantische Kulisse für eine Hochzeit. Überall sind viele Blumen und viel Grün", zitiert das US-Magazin "People" seinerzeit einen Insider.

Zu den Gästen gehörten damals natürlich die Brauteltern Maria Shriver und Arnold Schwarzenegger, aber auch Chris Pratts sechsjähriger Sohn Jack aus der Ehe mit Schauspielkollegin Anna Faris. Mit ihr war er von 2009 bis 2018 verheiratet. Im Oktober 2018 folgte die Scheidung, als er bereits mit Schwarzenegger zusammen war.

Wenige Wochen nach der Trauung machte Katherine Schwarzenegger ihrem Ehemann eine ganz besondere Liebeserklärung bei Instagram. "Alles Gute zum Vatertag. Dich als so liebevollen Vater zu sehen, war einer der vielen Gründe, warum ich mich in dich verliebt habe und es täglich wieder tue. Ich liebe dich", schrieb sie und postete dazu ein Foto, das Pratt mit Jack beim Holzhacken zeigte. Wohl auch ein Grund dafür, dass sie es kaum abwarten konnte, ihn ebenfalls zum Vater zu machen.