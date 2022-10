Aus der Rivalität zwischen Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone ist längst eine Freundschaft geworden. Diese zelebrieren die beiden Hollywood-Stars auch kurz vor Halloween. Zum Gruselfest verzieren die beiden Schauspieler gemeinsam Kürbisse.

Die beiden Actionhelden Arnold Schwarzenegger und Sylvester Stallone posieren zusammen mit großen Messern in der Hand - beim Kürbisschnitzen. Schwarzenegger postete das Foto auf Instagram mit einem "Happy Halloween"-Gruß. Mit seinem "großartigen Freund Arnold" würde er in dessen Büro Kürbisse schnitzen, schrieb Stallone auf Instagram. "Das tun echte Action-Kerle in ihrer Freizeit", witzelte der "Rambo"-Schauspieler. Zu Halloween Ende Oktober werden traditionell Kürbisse mit ausgeschnittenen Fratzen aufgestellt.

Stallone und Schwarzenegger standen schon mehrere Male gemeinsam vor der Kamera, darunter in den Action-Streifen "The Expendables 2" und "Escape Plan". Frühere Rivalitäten haben die beiden Hollywood-Stars längst begraben. 2013 sagte Stallone in einem Interview: "Wir konnten uns wirklich 20 Jahre lang nicht leiden. Aber das zeigt, dass ein guter Kontrahent schwer zu finden ist. Irgendwann fängt man an, ihn zu schätzen. Vielleicht war der Grund unseres Wettstreits, dass er uns dahin gebracht, wo wir nun sind."

Zwei Jahre später schickte Schwarzenegger eine tröstende Videobotschaft an Stallone, als dieser in der Oscar-Nacht leer ausgegangen war. "Für mich bist Du der Beste. Ich bin stolz auf Dich", schrieb Schwarzenegger damals auf Instagram. Stallone war für seine Nebenrolle in "Creed - Rocky's Legacy" für die Trophäe nominiert.