Rund zwei Wochen ist es her, dass Kronprinzessin Victoria und ihr Mann Daniel positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Wie alle, die sich infiziert haben, dürfte die Schwedin eine Zeit des Bangens hinter sich haben. Nun jedoch kann sie schon wieder lächeln.

Kronprinzessin Victoria hat sich erstmals seit Bekanntwerden ihrer Corona-Infektion öffentlich zu Wort gemeldet. Bei Instagram veröffentlichte das schwedische Königshaus eine Videobotschaft der 43-Jährigen, in der sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern der aktuell stattfindenden Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften in Stockholm viel Erfolg wünscht.

In einer hochgeschlossenen, weißen Schluppenbluse mit pastellblauem Blazer, die Haare zu einem Pferdeschwanz frisiert, macht Kronprinzessin Victoria einen durchaus fitten Eindruck. Sie strahlt regelrecht. Das positive Testergebnis hatten sie und ihr Ehemann, Daniel von Schweden, am 11. März erhalten.

Hofsprecherin Margareta Thorgren hatte bereits am Dienstag dem schwedischen TV-Sender "SVT" bestätigt, dass das royale Paar wieder genesen sei. Nach den Empfehlungen des Gesundheitsamtes halte es sich jedoch auch weiterhin "zu Hause isoliert" auf. "Sie hatten leichte Symptome, die sich aber nicht verschlimmerten, sondern bald besser wurden", erklärte Thorgren.

Nicht die ersten Fälle

Victoria und Daniel waren nicht die ersten Mitglieder der schwedischen Königsfamilie, die mit einer Covid-19-Erkrankung zu kämpfen hatten. Bereits im November waren Victorias jüngerer Bruder Carl Philip und dessen Frau Sofia positiv auf das Virus getestet worden.

Und auch in anderen Adelshäusern grassierte das Virus bereits. So steckten sich unter anderem Monacos Fürst Albert, der britische Prinz Charles und wohl auch dessen Sohn William ebenfalls an. Sie alle überstanden die Krankheit jedoch ohne größere Komplikationen.