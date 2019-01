Wer schon einmal einen Hexenschuss hatte, weiß, wie sich Matthias Schweighöfer momentan ungefähr fühlt. Nach seinem Konzertabbruch in Erfurt ist er immer noch nicht wieder fit. Die Folge sind weitere Show-Absagen.

Matthias Schweighöfer muss zwei weitere Konzerte abblasen: "Ihr Lieben, tausend Dank für eure Genesungswünsche, ich freue mich sehr über die vielen lieben Worte", schreibt der 37-Jährige auf seiner Facebook-Seite und ergänzt: "Leider ist der Rücken noch nicht stark genug, um auf der Bühne zu stehen. Köln und Bremen, wir müssen unsere Dates leider auch verschieben, es tut mir sehr leid." Die Tour gehe erst am 28. Januar in Frankfurt am Main weiter.

Der Grund für die verschobenen Shows seiner "Lachen Weinen Tanzen"-Tour: Schweighöfer hatte sich kurz vor dem Ende seines Auftritts in Erfurt am Dienstag "bei einer unglücklichen Bewegung" einen Nerv eingeklemmt. Daher müsse er auf ärztliches Anraten pausieren, heißt es in dem Statement.

Tickets können zurückgegeben werden

Schweighöfer hatte demnach gehofft, die Tour früher wieder aufnehmen zu können. Das sei aus gesundheitlichen Gründen jedoch nicht möglich. Vor der Absage der Auftritte am heutigen Freitag in Köln sowie morgen in Bremen hatte Schweighöfer bereits das am Mittwoch geplante Konzert in Zwickau ausfallen lassen.

"Alle Karteninhaber der betroffenen Konzerte können ihre Tickets an den Vorverkaufsstellen zurückgeben, wo sie die Tickets erworben haben. Die Tickets aus Zwickau berechtigen alternativ auch zum Eintritt für die Konzerte in Berlin oder Cottbus", heißt es mit Blick auf die gecancelten Shows auf Schweighöfers Facebook-Seite.

Der vor allem als Schauspieler und Regisseur bekannte Matthias Schweighöfer ging 2014 erstmals auch unter die Sänger. Sein Debütalbum "Lachen Weinen Tanzen", nach dem seine aktuelle Tour benannt ist, erschien 2017.