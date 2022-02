Sean Penn will die Ukraine in der Ukraine unterstützen.

Schauspieler Sean Penn will die Geschehnisse um den Ukraine-Konflikt dokumentarisch festhalten. Die Hollywood-Größe ist dafür eigens ins Kriegsgebiet gereist. In einem emotionalen Statement hofft er auf ein schnelles Ende der Gefechte.

Sean Penn hat seine Solidarität mit der Ukraine ausgedrückt. Der US-Star befindet sich aktuell in dem Land, um dort einen Dokumentarfilm über die russische Invasion zu drehen. In einem Statement auf Twitter nannte er den Krieg einen "brutalen Fehler". "Es ist bereits ein brutaler Fehler, der Menschenleben gekostet und Herzen gebrochen hat, und wenn er nicht einlenkt, glaube ich, dass Herr Putin einen schrecklichen Fehler für die gesamte Menschheit begehen wird", erklärte Penn.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj und das ukrainische Volk seien "zu historischen Symbolen für Mut und für Prinzipien aufgestiegen". Weiter führte er aus: "Wenn wir zulassen, dass [die Ukraine] allein kämpft, ist unsere Seele als Amerika verloren."

Die ukrainische Regierung bestätigte den Aufenthalt Penns am Donnerstag (24. Februar) in einem Statement, das unter anderem dem US-Nachrichtenmagazin "Newsweek" vorliegt. Der Schauspieler und Regisseur sei demnach nach Kiew gekommen, "um alle Ereignisse zu dokumentieren, die derzeit in der Ukraine stattfinden, und um der Welt die Wahrheit über die Invasion Russlands in unser Land zu sagen". Sean Penn gehöre zu "denjenigen, die die Ukraine heute in der Ukraine unterstützen".

Für "diesen Beweis von Mut und Ehrlichkeit" sei die Ukraine ihm "dankbar". Je mehr Menschen es gebe, die wie er "echte Freunde der Ukraine" seien und "den Kampf für die Freiheit unterstützen", desto schneller könne "die abscheuliche Invasion durch Russland" gestoppt werden, heißt es weiter.