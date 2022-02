Hollywood-Schauspieler Sean Penn befindet sich trotz der russischen Invasion in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Dort dreht er eine Dokumentation über den Einmarsch Russlands. Damit will er die "Wahrheit über die Geschehnisse" zeigen, berichtet ein bekanntes US-Portal.

Der US-amerikanische Schauspieler Sean Penn ist derzeit in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Das Portal "TMZ" veröffentlichte Bilder von Penn, die ihn am Donnerstag nach dem Start der russischen Invasion in der Ukraine zeigen. Er arbeite dort an einem Dokumentarfilm, der die "Wahrheit über die Geschehnisse" erzählen soll.

In dem Bericht heißt es weiter, dass die ukrainische Regierung dies bestätigt habe. Das Büro des Präsidenten Wolodymyr Selenskyj kommentierte, dass Penn "Mut und Ehrlichkeit" zeige. Er nahm an einer Pressekonferenz von Regierungsvertretern teil. Dort habe sich der 61-Jährige mit Journalisten und Militärvertreter ausgetauscht, um mehr über die Verteidigungsstrategie der Ukraine zu erfahren.

Der Oscar-Preisträger sei bereits im November in die Ukraine gereist und habe schon damals mit Militärs gesprochen, um an dem geplanten Dokumentarfilm zu arbeiten.