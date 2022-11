Millionen Fans liegen Selena Gomez zu Füßen. Doch die 30-Jährige selbst leidet an Problemen mit der Psyche und ihrem Selbstbewusstsein. Weil sie deshalb Medikamente bekommt, fürchtet sie nun, auch selbst keine Kinder austragen zu können. Und das ist noch nicht alles, was den Ex-Disney-Star belastet.

In einem neuen Interview und ihrer gerade veröffentlichten Dokumentation gewährt Selena Gomez tiefe Einblicke in ihr Privatleben. Dabei nimmt die 30-Jährige auch kein Blatt vor den Mund, wenn es darum geht, was auf ihrer Seele lastet.

So offenbart die Sängerin und Schauspielerin nun im Gespräch mit dem "Rolling Stone", dass sie wahrscheinlich selbst keine Kinder bekommen könne. Grund seien die Medikamente, die sie gegen ihre bipolare Störung einnehme.

Gomez verrät, sie habe nach dem Besuch einer Freundin in ihrem Auto geweint, weil ihr klar geworden sei, dass sie selbst vermutlich niemals Babys austragen könne. Das Thema spiele aktuell eine "sehr große, riesige" Rolle in ihrem Leben, erklärt Gomez. Sie hoffe allerdings, in den kommenden Jahren auf anderem Wege Mutter werden zu können: "Wie auch immer ich sie bekommen soll, ich werde sie haben."

Tränen nach Interview-Marathon

Auch von den psychischen Problemen, die sie jahrelang belastet hätten, spricht Gomez in dem Interview. Schon in ihren frühen Zwanzigern hätten sie so schwere Depressionen geplagt, dass sie wochenlang nicht aufgestanden sei. Auch Selbstmordgedanken seien ihr in den Kopf gekommen: "Ich dachte einfach, dass die Welt ohne mich besser wäre."

2018 erlitt Gomez nach eigener Darstellung eine psychotische Phase, in der sie begonnen habe, Stimmen zu hören. Ihre Freunde hätten sie in dieser Zeit nicht mehr wiedererkannt, sagt Gomez. Paranoide Vorstellungen und Probleme damit, anderen zu vertrauen, hätten zu einer mehrere Monate dauernden Behandlung geführt. Mittlerweile sei sie aufgrund ihrer psychischen Probleme schon in vier Behandlungszentren gewesen, so Gomez.

In der Apple TV+-Dokumentation "My Mind & Me" gibt die Künstlerin noch weitere Einblicke in ihr Privatleben. Eine Szene zeigt etwa, wie Gomez 2020 ein Interview-Marathon zu viel wird. Nachdem eine Journalistin nicht auf ihre Antworten eingegangen war, laufen bei Gomez die Tränen. "Ich bin fertig, ich kann das nicht mehr machen ... wisst ihr, wie billig ich mir dabei vorkomme?", sagt sie ihrem Team danach. "Es fühlte sich an wie Disney", so Gomez zu den Gründen für ihre emotionale Reaktion. "Ich habe Jahre dafür aufgewendet, mich nicht noch einmal so zu fühlen."

Nachwirkungen von Disney

Gomez hatte ihre erste Rolle als 10-Jährige, mit 15 spielte sie die weibliche Hauptrolle in der Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place". Schon 2021 erklärte sie in einem Interview, sie habe Disney mit ihrer Unterschrift praktisch ihr Leben übergeben.

In der neuen Dokumentation werden auch die Kämpfe des ehemaligen Kinderstars mit weiteren psychischen Krankheiten gezeigt wie Angststörungen, Panikattacken und einer bipolaren Störung, die 2020 bei Gomez diagnostiziert wurde. Auch ihre Lupus-Erkrankung und die Nieren-Transplantation, der sie sich unterzogen hat, sind ein Thema. Zugleich beleuchtet der Film, wie Gomez schließlich lernte, sich selbst zu lieben und zu heilen.

Die Veröffentlichung dieses sehr "rohen Materials" über ihr Leben mache sie nun doch nervös, erklärt Gomez in dem Interview mit dem "Rolling Stone". "Ich möchte nicht, dass das dramatisch klingt, aber ich hätte es fast nicht herausgebracht", sagte sie. "Vor ein paar Wochen war ich mir nicht sicher, ob ich das schaffe."