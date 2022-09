Einst sind Justin Bieber und Selena Gomez für viele das Traumpaar schlechthin. Doch die Beziehung zerbricht und er findet mit seiner heutigen Frau Hailey eine neue Liebe. Dass dies immer noch viele Fans zu Hasskommentaren verleitet, ruft nun auch Gomez auf den Plan.

Offenbar konnte jetzt auch Selena Gomez nicht länger schweigen. Die 30-Jährige hat auf das Interview reagiert, in dem Hailey Bieber über den Hass redete, der ihr entgegenschlage, seit sie kurz nach Gomez mit Justin Bieber zusammengekommen war.

Auf Tiktok ging die Sängerin und Schauspielerin live. Sie habe gehört, dass Menschen "gemeine und ekelhafte" Kommentare zu Hailey Bieber verbreiteten, seit das Gespräch im "Call Her Daddy"-Podcast herausgekommen ist. "Es ist nicht fair, mit niemanden sollte jemals in dieser Art gesprochen werden, die ich mitbekommen habe", geht Gomez mit den Hatern ins Gericht und mahnt zur Freundlichkeit im Umgang miteinander.

Viele von denen, die Hasskommentare in Umlauf brächten, unterstützten ihre Beautylinie "Rare", macht Gomez auch ein klein wenig Werbung in eigener Sache. Sie würden jedoch gleichzeitig ignorieren, wofür diese stehe. Gomez spielt damit darauf an, dass ein Prozent der Einnahmen in den "Rare Impact Fund" fließen, der die mentale Gesundheit der Menschen fördern will.

"Ich hoffe, dass ihr versteht"

"Wenn du 'Rare' unterstützt, kann ich dir nicht genug danken, aber sei dir bewusst, dass du auch repräsentierst, was es bedeutet. Und das ist: Worte sind wichtig, wahrhaftig wichtig", sagt Gomez. Das Video beendet sie mit einem Appell: "Ich hoffe, dass ihr versteht, dass das viel größer ist als alles andere."

Hailey und Justin Bieber waren im Juni 2018 zusammengekommen, nur wenige Wochen nachdem sich Selena Gomez und Bieber mal wieder getrennt hatten. Nach nur einem Monat gaben sie ihre Verlobung bekannt, im September wurde geheiratet.

In einem Podcast hatte Hailey Bieber am Mittwoch erstmals darüber gesprochen, wie es zu der Beziehung gekommen sei und wie sehr sie unter dem Hass leide, mit dem sie deswegen konfrontiert sei. Noch heute habe sie Angst davor, sich dazu zu äußern und damit "wieder Staub aufzuwirbeln." Auch für Justin Bieber sei es verletzend. Sie beide stellten sich die Frage: "Wenn wir (mit unseren Leben) vorangehen können, warum könnt ihr es nicht?"