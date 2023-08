Sportliche Schlagzeile schreibt Serena Williams im Alter von 41 Jahren nicht mehr. Doch auch neben dem Tennis-Court hat die einstige Weltklassespielerin allen Grund zur Freude: Ihr Ehemann Alexis Ohanian verkündet auf Instagram die Geburt der zweiten Tochter.

Die frühere Weltklasse-Tennisspielerin Serena Williams ist zum zweiten Mal Mutter geworden. Ihr Ehemann Alexis Ohanian gab die Geburt der gemeinsamen Tochter Adira River Ohanian am Dienstag auf Instagram bekannt und veröffentlichte mehrere Fotos der jetzt vierköpfigen Familie.

"Ich kann dankbar berichten, dass unser Haus vor Liebe strotzt: Ein glückliches und gesundes neugeborenes Mädchen und eine glückliche und gesunde Mama", schrieb der Technologie-Unternehmer und Mitgründer der Plattform Reddit. An Williams gerichtet fügte er hinzu: "Serena Williams, du hast mir ein weiteres unvergleichliches Geschenk gemacht, du bist jetzt die GMOAT", schrieb er, also die "Greatest Mother of All Time" oder - zu Deutsch - die beste Mutter aller Zeiten. "Ich werde niemals den Moment vergessen, in dem ich Olympia Ohanian ihre Baby-Schwester vorstellen durfte", ergänzte Ohanian. Wenig später veröffentlichte auch die 41-Jährige auf Instagram ein Foto des Säuglings mit ihr, ihrem Ehemann Alexis Ohanian und ihrer ersten Tochter Alexis Olympia.

Die 41-jährige Williams hatte im Mai bei der berühmten Met-Gala in New York ihre erneute Schwangerschaft öffentlich gemacht. Das erste Kind der 23-fachen Grand-Slam-Siegerin, Tochter Olympia, war im September 2017 mit einem Not-Kaiserschnitt auf die Welt gekommen.

Williams gilt mit 23 Einzel-Titeln bei Grand-Slam-Turnieren und 319 Wochen auf Platz eins der Weltrangliste als eine der erfolgreichsten und besten Tennisspielerinnen aller Zeiten. Die einstige Weltranglistenerste beendete im vergangenen Jahr ihre Karriere. Ihre Schwester Venus Williams ist ebenfalls eine äußerst erfolgreiche Tennisspielerin.