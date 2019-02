Tritt in Lagerfelds Fußstapfen: Virginie Viard.

Der Modezar ist tot, doch das Leben muss weitergehen. So hat Chanel bereits die Nachfolgerin Karl Lagerfelds als Kreativchefin des Labels bekanntgegeben: Virginie Viard, seit über 30 Jahren bereits die rechte - und linke - Hand des verstorbenen Designers.

Der Tod von Designer Karl Lagerfeld hat neben tiefer Trauer auch eine Frage aufgeworfen: Wer wird in Zukunft die Kollektionen von Chanel verantworten? Seit 1983 hatte der gebürtige Hamburger das französische Modehaus geprägt. Chanel hat Lagerfelds Nachfolge bereits geregelt und in einem offiziellen Statement bekanntgegeben, dass Virginie Viard in seine Fußstapfen treten wird.

Alain Wertheimer, Miteigentümer und geschäftsführender Vorstand von Chanel, habe "Karl Lagerfelds engste Mitarbeiterin seit mehr als 30 Jahren mit der kreativen Arbeit für die Kollektionen beauftragt", heißt es in der Mitteilung des Unternehmens. So könne "das Erbe von Gabrielle Chanel und Karl Lagerfeld weiterleben", so Chanel.

"Nicht nur einen Freund verloren"

"Dank seines kreativen Genies, seiner Großzügigkeit und seiner außergewöhnlichen Intuition war Karl Lagerfeld seiner Zeit voraus, was weltweit zum Erfolg des Hauses Chanel beigetragen hat", sagt Wertheimer über den Verstorbenen. "Heute habe nicht nur ich einen Freund verloren, sondern wir alle haben einen außergewöhnlichen kreativen Verstand verloren, dem ich Anfang der 80er-Jahre freie Hand gegeben habe, um die Marke neu zu erfinden."

Bruno Pavlovsky, President of Fashion bei Chanel, erklärt zudem: "Der größte Tribut, den wir ihm heute zollen können, ist, seinen eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen, um - wie Karl gesagt hat - 'die Gegenwart weiter zu umarmen und die Zukunft zu erfinden'."

"Die wichtigste Person"

Die 1969 geborene Französin Viard kam 1987 als Praktikantin zu Chanel, wo sie mit Lagerfeld Bekanntschaft schloss. Das Verhältnis der beiden wurde rasch so eng, dass sie dem Modezaren folgte, als dieser 1992 Chanel in Richtung des Konkurrenten Chloé verließ. Ebenso kehrte Viard mit Lagerfeld 1997 wieder zu Chanel zurück.

Lagerfeld und Viard arbeiteten Jahrzehnte zusammen. (Foto: dpa)

Für den Deutschen war die Französin bald unverzichtbar. "Virginie ist die wichtigste Person, nicht nur für mich, sondern auch für das Studio, für alles", erklärte Lagerfeld einst mit Blick auf Viard. Zugleich sagte er über die 36 Jahre jüngere Frau, die seinen Skizzen als Leiterin des Chanel-Kreativstudios Leben einhauchte, sie sei sowohl seine rechte als auch seine linke Hand.

Viard vertrat Lagerfeld bereits im Januar auf dem Laufsteg, als dieser bei den Haute-Couture-Schauen von Chanel sein Kommen erstmals seit Jahrzehnten abgesagt hatte, weil er "müde" war. Damals war bereits gemunkelt worden, Lagerfeld werde womöglich von seinem Posten zurücktreten und Viard das Feld bei Chanel überlassen. Dass sie nach seinem jetzigen Tod die Nachfolge antritt, ist deshalb wenig überraschend.