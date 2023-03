Nach knapp einem Jahr Beziehung trennt ich Schauspielerin Simone Thomalla von ihrem Lebensgefährten DJ Nicolino Hermano. Die beiden wollen sich aber "freundschaftlich verbunden" bleiben. Noch vor Kurzem hatten die beiden in einem Interview über ihren gemeinsamen Urlaub geplaudert.

Simone Thomalla hat sich von ihrem Partner getrennt. Die Schauspielerin und ihr Lebensgefährte DJ Nicolino Hermano gehen in Zukunft getrennte Wege. Gegenüber RTL bestätigte das Management der 57-jährigen Schauspielerin: "Wir können bestätigen, dass unsere Klientin sich von Herrn Hermano getrennt hat."

Es soll sich aber um eine freundschaftlich ablaufende Trennung handeln. Thomallas Management erklärte gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Simone Thomalla und Nicolino bleiben einander freundschaftlich verbunden." Selbst wollte sich die Schauspielerin demnach nicht äußern. Das Paar war erst seit knapp einem Jahr zusammen.

Die "Frühling"-Hauptdarstellerin und der Musiker traten im vergangenen Jahr oftmals gemeinsam in der Öffentlichkeit auf, und gaben etwa noch Ende Februar dem Fernsehsender Sat.1 als Paar ein Interview. Damals ging es um einen gemeinsamen Urlaub, aber auch um das Bedürfnis nach Freiräumen.

Thomalla geht bald wieder an Bord des "Traumschiffs"

Weitere Details wie die Gründe für die Trennung sind gegenwärtig nicht bekannt. Laut des Berichts von "Bild" sollen jedoch andere Partner keine Rolle gespielt haben.

Thomalla, die erst Anfang des Jahres wieder in ihrer populären Rolle als Dorfhelferin Katja Baumann in der ZDF-Serie "Frühling" zu sehen war, soll in wenigen Tagen nach Asien reisen, um für das "Traumschiff" des ZDF vor der Kamera zu stehen. Vor DJ Nicolino war die 57-Jährige mit Handball-Nationalspieler Silvio Heinevetter liiert. Die Beziehung hielt zwölf Jahre. Davor hatte sie Beziehungen mit dem Schauspieler Sven Martinek und dem 2019 verstorbenen Fußballmanager Rudi Assauer. Über das Privatlieben und frühere Beziehungen von DJ Nicolino ist weniger bekannt.