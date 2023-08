Knapp zwei Wochen nach ihrem Tod soll Sängerin Sinéad O'Connor am Dienstag in der irischen Ortschaft Bray beerdigt werden. An der Trauerfeier selbst sollen zwar nur enge Angehörige teilnehmen. Fans der Musikerin halten jedoch im Vorfeld eine Prozession ab.

Sängerin Sinéad O'Connor wird am Dienstag im engen Familienkreis zur letzten Ruhe gebettet. Vor der Trauerfeier können sich aber auch die Fans von der Musikerin verabschieden. In der irischen Stadt Bray, in der O'Connor 15 Jahre lang gelebt hatte, findet vor der Beerdigung ab 10.30 Uhr ein Trauerzug statt.

Einem Statement von Sinéad O'Connors Familie zufolge, aus dem unter anderem die "Irish Times" zitiert, wird der Trauerzug entlang der Strandpromenade des Badeortes im County Wicklow führen. Er passiert dabei das Haus, in dem die Sängerin einst gewohnt hatte. Die private Beerdigungsfeier schließt sich unmittelbar an diese Prozession an.

"Sinéad liebte das Leben in Bray und die Menschen dort", heißt es vonseiten ihrer Familie. Und weiter: "Mit dieser Prozession möchte ihre Familie die Liebe der Menschen in Wicklow und darüber hinaus würdigen, die sie seit ihrem Tod in der vergangenen Woche an einem anderen Ort erfahren hat."

Todesursache unbekannt

Sinéad O'Connor war am 26. Juli im Alter von 56 Jahren tot in ihrer Wohnung in London aufgefunden worden. Erst zwei Wochen zuvor hatte die kontroverse Künstlerin ihre Rückkehr in die britische Metropole bekannt gegeben.

Die Todesursache der Musikerin, der 1990 mit "Nothing Compares 2 U" ein Welthit gelungen war, gaben die Behörden bisher nicht bekannt. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aber aus.

Als sicher gilt, dass O'Connor der Selbstmord ihres Sohnes Anfang 2022 schwer zu schaffen machte. Seit der 17-Jährige nicht mehr da sei, lebe sie wie eine "untote Kreatur der Nacht", schrieb sie wenige Tage vor ihrem Tod auf der Plattform "X", die früher als Twitter bekannt war. Neben ihrem verstorbenen Sohn war Sinéad O'Connor zudem die Mutter von drei weiteren Kindern, die sie nun hinterlassen hat.