Eigentlich schien Sky du Mont mit den Frauen abgeschlossen zu haben. Nach seiner Trennung von Ehefrau Mirja erklärte er, er habe sich "ans Alleinsein gewöhnt". Doch sag niemals nie - und so ist der 74-Jährige nun wieder verliebt.

Bei dieser Nachricht ist sicher auch Winnetouch ganz aus dem Häuschen: Sky du Mont hat eine neue Liebe gefunden. Dies machte der Schauspieler höchstpersönlich offiziell. So postete der 74-Jährige in einer Instagram-Story ein Bild, das ihn mit der neuen Frau an seiner Seite zeigt.

"Wenn du es weißt, dann weißt du es einfach." (Foto: Instagram / sky_du_mont)

Zu dem Selfie, auf dem die beiden glücklich in die Kamera blicken, schreibt du Mont: "Wenn du es weißt, dann weißt du es einfach".

Auch im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung berichtet der Schauspieler von seinem Liebesglück. "Ja, es gibt eine neue Frau in meinem Leben. Ich bin sehr, sehr glücklich", so du Mont.

Trennung von Mirja 2016

Der Schauspieler war zuvor viermal verheiratet. 2016 gab er die Trennung von seiner vierten Ehefrau, Mirja du Mont, bekannt. Er und die heute 45-Jährige hatten im Jahr 2000 geheiratet. 2017 war die Scheidung durch. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Kinder, eine Tochter, die 2001 zur Welt kam, und einen Sohn, der 2006 geboren wurde. Aus einer vorangegangenen Ehe hat du Mont zudem einen weiteren Sohn.

Über seine neue Beziehung hat Sky du Mont bisher nichts weiter verraten. Nach der Trennung von Mirja habe er sich "ans Alleinsein gewöhnt", sagte er noch 2020 in einem "Bunte"-Interview. "Ich bin auch nicht auf der Suche. Dafür bin ich zu alt", ergänzte er. Zudem schloss er damals eine erneute Heirat noch aus. Doch vielleicht ändert er nun seine Meinung ja noch einmal.

Mirja hüllt sich in Schweigen

Sky Du Mont begann seine Schauspielkarriere in den 70er-Jahren. Die Zuschauer und Zuschauerinnen kennen ihn insbesondere aus vielen Fernsehproduktionen wie "Derrick", "Tatort" oder "Forsthaus Falkenau". Einen Karriereschub erlebte er noch einmal nach der Jahrtausendwende, als er 2001 in "Der Schuh des Manitu" als Bösewicht Santa Maria Angst und Schrecken verbreitete. Regisseur Bully Herbig schlüpfte in der Western-Parodie unterdessen unter anderem in die Rollen des Apachen-Häuptlings Abahachi und dessen Bruder Winnetouch.

Auch Mirja du Mont soll seit einiger Zeit neu vergeben sein. Zu ihrem Beziehungsstatus wolle sie sich jedoch nicht äußern, sagte sie im März 2021 in einem Interview mit dem Magazin "Gala": "Ich sage zu meinem Privatleben - wie der Name schon sagt - gar nichts mehr. Ich hatte eine öffentliche Beziehung, das hat mir gereicht."