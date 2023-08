Nackt am Schreibtisch So geht bei Madonnas Tochter Homeoffice

Lourdes Leon soll ihrer Mutter Madonna ziemlich nahestehen. Doch weil es der Queen of Pop inzwischen wohl wieder besser geht, kann sich auch die 26-Jährige jetzt wieder mit anderen Dingen beschäftigen. So posiert sie nun etwa splitterfasernackt für ein Luxus-Label.

Dass es Madonna nach ihrer bakteriellen Infektion allmählich besser geht, zeigte sie bereits mit ihrer Ankündigung, dass sie demnächst ihre Shows in Europa spielt. Den vielleicht deutlichsten Beweis dafür, dass Madonnas Genesung mit großen Schritten voranschreitet, liefert aber nicht sie selbst, sondern ihre Tochter Lourdes Leon. Denn eins kann als gesichert gelten: Die 26-Jährige hätte ihren jüngsten Instagram-Post wohl kaum veröffentlicht, würde ihre Mutter noch immer ums Überleben kämpfen.

So präsentiert sich Lourdes Leon auf zwei von drei Schnappschüssen in dem Post mal wieder ziemlich freizügig. Auf dem ersten Bild trägt sie offenbar einen knappen Zweiteiler aus Leder mit passenden Overknee-Stiefeln. Beim genauen Hinschauen, erkennt man jedoch, dass es sich bei dem an Ketten befestigten "Slip" in Wahrheit um eine Handtasche handelt.

Shooting für "Dion Lee"

Während das zweite Foto, auf dem Lourdes Leon Kettenglieder wie Tränen aus den Augen kommen, eher unverfänglich anmutet, hat es die dritte Aufnahme noch einmal richtig in sich. Für sie positionierte sich Madonnas Tochter tatsächlich splitterfasernackt an einem Schreibtisch. Gemessen am Durcheinander, das auf dem Tisch herrscht, hat sie an ihrem Home-Office-Tag wohl wirklich allerhand zu tun gehabt. So viel, dass ihr sogar die Zeit zum Anziehen gefehlt hat?

Lourdes Leon posierte nicht nur aus Spaß an der Freude für diese Schnappschüsse. Sie sind vielmehr Teil eines provokanten Fotoshootings für das Luxus-Label "Dion Lee".

In Mieder und Catsuit

Als Model zeigt sich Lourdes Leon schon seit einiger Zeit immer mal wieder in gewagten Posen. So präsentierte sie sich etwa für das Label Mugler im vergangenen Jahr im Mieder. Im Mai zeigte sie sich in einem Shooting für das "W Magazine" in einem durchsichtigen Catsuit.

Lourdes Leon ist das einzige Kind, das Madonna mit ihrem ehemaligen Fitnesstrainer Carlos Leon bekam. Darüber hinaus hat die Sängerin noch einen Sohn, der aus ihrer Ehe mit Regisseur Guy Ritchie stammt. Zudem hat Madonna vier Kinder aus Malawi adoptiert.

Das Verhältnis von Madonna und Lourdes Leon gilt als eng. Nachdem die Sängerin zusammengebrochen war, soll ihre Tochter direkt zu ihr nach New York geeilt und ihr nicht mehr von der Seite gewichen sein. Jetzt hat Lourdes Leon aber anscheinend auch wieder Zeit für andere Dinge.