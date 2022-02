Veni, vidi, Pavlovići: Der neue Dschungelkönig steht fest. Die Zuschauerinnen und Zuschauer kürten Filip Pavlović zum Sieger des RTL-Formats. Im Verlauf der Sendung lagen zunächst allerdings andere Kandidaten in der Gunst des Publikums vorne.

Nach 16 Tagen "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" steht der 15. Gewinner des RTL-Formats nun fest: Mit deutlichen 63,69 Prozent der Stimmen wurde Filip Pavlović im Finale zum Dschungelkönig in Südafrika gekürt. Das teilte der Fernsehsender RTL mit. Eric Stehfest kam mit 36,31 Prozent auf den zweiten Platz.

Im Vorfinale lag kurz zuvor Pavlović mit 48,58 Prozent ebenfalls klar vorn: Drittplatzierter Manuel Flickinger erzielte 23,25 Prozent der Stimmen der Zuschauerinnen und Zuschauer, Stehfest platzierte sich knapp davor (28,17 Prozent).

Im Halbfinale am Tag zuvor fiel die Entscheidung dagegen denkbar knapp aus. Während Pavlović mit komfortablen 25,18 Prozent der Stimmen gewählt wurde, erhielt Flickinger 18,21 Prozent. Stehfest schaffte es nur knapp eine Runde weiter: Er bekam 16,74 Prozent der Votings, die Mitkandidaten Harald Glööckler und Peter Althof lagen mit 16,37 und 16,33 Prozent hauchdünn dahinter.

Elf Promis waren in den südafrikanischen Dschungel gezogen, um den Titel Dschungelkönigin oder Dschungelkönig 2022 und 100.000 Euro Siegprämie zu ergattern. Auf dem Weg dorthin mussten sie nicht nur mit Streitereien im Camp zurechtkommen, sondern auch mit klimatisch schwierigen Bedingungen, wenig Essen (überwiegend Reis und Bohnen) und herausfordernden Dschungelprüfungen.

Am Dienstag wendete sich das Blatt

Als es in der ersten Camp-Woche darum ging, einen Kandidaten oder eine Kandidatin in die Prüfung zu schicken, war das Abstimmungsverhalten der Zuschauenden eindeutig: Linda Nobat wurde in sechs von sieben Prüfungen gewählt und landete dreimal deutlich auf Platz 1. Auch Anouschka Renzi bekam viele Stimmen und wurde viermal in eine Prüfung gevotet. Sie lag an zwei Tagen auf Platz 1.

In Woche zwei wurde den Zuschauerinnen und Zuschauern allabendlich die Frage gestellt: "Wer soll im Camp bleiben?". Harald Glööckler und Eric Stehfest holten jeweils an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die meisten Votes (Glööckler am 28. Januar mit 27,98 Prozent und am 29. mit 26,58 Prozent; Stehfest am 30. mit 22,31 Prozent und am 31. mit 20,41 Prozent). Dann wendete sich das Blatt zugunsten des unermüdlich durch die Prüfungen ackernden Pavlović: Bereits ab Dienstag, dem 1. Februar, lag der Ex-"Bachelorette"-Kandidat in der Gunst der Dschungelfans auf Platz 1, den er sich nicht mehr nehmen ließ. Niemand sonst außer Glööckler, Stehfest und Pavlović erhielten an einem Tag die meisten Stimmen.

Heute Abend ab 20.15 Uhr versammeln sich alle Camper bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus! Das große Wiedersehen", feiern den Dschungelkönig und lassen das Abenteuer Südafrika Revue passieren. Alle Folgen von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" stehen jederzeit auf RTL+ zum Streamen bereit.