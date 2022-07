Zum 75. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger lässt es sich Tochter Katherine nicht nehmen, ihren Vater mit witzigen Schnappschüssen aus der Kindheit zu überraschen. "Du bist der beste und lustigste Opa und Papa und wir sind alle so glücklich, dich in unserem Leben zu haben!", postet sie bei Instagram.

Am Samstag feierte Arnold Schwarzenegger seinen 75. Geburtstag. Um ihrem Vater zu gratulieren, teilte Katherine Schwarzenegger bei Instagram mehrere Fotos aus Kindheitstagen, die sie zusammen mit dem "Terminator"-Star zeigen. "Alles Gute zum Geburtstag Papa!! Wir lieben dich so sehr! Du bist der beste und lustigste Opa und Papa und wir sind alle so glücklich, dich in unserem Leben zu haben!", schrieb die Autorin zu ihren Fotos.

Ein Bild zeigt Katherine Schwarzenegger gemeinsam mit ihrem Vater bei einem Ausritt - er macht ihr Eselsohren. Auf einem anderen Bild ist zu sehen, wie die beiden in einem Swimmingpool herumalbern. Ein weiteres Foto zeigt den Schauspieler und seine beiden Töchter Katherine und Christina Maria Aurelia.

Das letzte Foto der Bilderreihe zeigt den gebürtigen Österreicher allerdings nicht mit seiner Tochter. Die Aufnahme, die von hinten entstanden ist, ist höchstwahrscheinlich ein Schnappschuss von Arnie und seinem Enkelkind, Lyla Maria Schwarzenegger Pratt.

"Mann, Mythos, Legende"

Auch Schauspieler Chris Pratt, Katherine Schwarzeneggers Ehemann, gratulierte seinem Schwiegervater mit einem Instagram-Post. Der "Guardians of the Galaxy"-Star teilte ein Foto, auf dem er gemeinsam mit Arnold Schwarzenegger Zigarre raucht. Dazu schrieb er: "Alles Gute zum Geburtstag für den Mann, den Mythos, die Legende. Liebe dich, Arnold Schwarzenegger."

Arnold Alois Schwarzenegger, so sein voller bürgerlicher Name, kam am 30. Juli 1947 in Thal in der österreichischen Steiermark zur Welt. Seine Mutter war Hausfrau, sein Vater Gendarm. Nachdem er die Hauptschule besucht und seinen Wehrdienst absolviert hatte, wanderte er 1968 im Alter von 21 Jahren in die USA aus. Dort widmete Schwarzenegger sich einer großen Leidenschaft: dem Sport, speziell dem Bodybuilding.

Neben dem Sport hatte Arnold Schwarzenegger seit seiner frühesten Jugend ein hohes Interesse an Filmen und Serien. Der Österreicher versuchte zunächst als Arnold Strong in der Filmszene Fuß zu fassen. Internationale Anerkennung bekam der angehende Schauspieler mit 35 Jahren durch seine Hauptrolle im Film "Conan der Barbar" (1982). 1984 folgte dann der nächste Meilenstein: "Terminator".