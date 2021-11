Erst Anfang des Jahres meldet sich Sophia Thiel nach zwei Jahren Auszeit in den sozialen Medien zurück. Grund für ihre Abwesenheit waren psychische Probleme. Und auch jetzt durchläuft sie wieder eine "schwierige Phase", wie sie ihre Fans wissen lässt.

Im April 2019 veröffentlichte Sophia Thiel überraschend ein Youtube-Video, in dem sie eine Auszeit ankündigte. Grund dafür war der enorme Druck, unter dem sie seinerzeit stand. Sie brauche Zeit, "um zu mir zurückzufinden", erklärte die Sportlerin. Fast zwei Jahre tauchte Thiel ab, ehe sie sich im Februar 2021 zurückmeldete. Seither spricht sie immer wieder offen über ihre Gefühlswelt, denn so weit wie damals soll es nie wieder kommen. Nun steckt die 26-Jährige offenbar erneut in der Krise.

In einem langen Instagram-Post erklärt die Fitness-Influencerin, dass nicht alles zu 100 Prozent ehrlich war, was sie in den letzten Wochen auf ihrem Kanal gezeigt hat - von Workouts, Restaurantbesuchen bis hin zum Aufbau ihres neuen Start-ups war alles dabei. In Wirklichkeit geht es ihr demnach schlechter, als ihre Posts vermuten ließen.

"Momentan fühle ich mich gar nicht nach lachen … und das schon die letzten Tage eigentlich nicht", schreibt sie zu zwei Fotos von sich. Dass sie in den sozialen Medien wieder aktiv sei, bedeute nicht, dass alles gut sei. Im Gegenteil: Sie kämpfe nach wie vor gegen die Essstörung. "Ich fühle mich tagsüber häufig müde/erschöpft und habe den starken Wunsch, für mich alleine zu sein und mich zurückzuziehen - wenn ich dann alleine bin, fühle ich mich antriebslos und will mich einfach nur mit Essen aufmuntern/betäuben", so Thiel weiter. Dann habe sie "hauptsächlich Lust auf Ungesundes und rutsche in alte Verhaltensmuster".

"Fühle mich unter Druck"

"Fühle mich unter Druck, aber weiß nicht genau, von was. Sehne mich nach Sicherheit und Routine, obwohl ich sie eigentlich habe - möchte wieder über Kontrolle die Dinge regeln, so wie früher…" Sie vermisse manchmal die Hardcore-Trainingszeiten von früher, "wo man einfach wie eine Maschine 'funktioniert' hat". Aber wegen ihrer Essstörung wolle sie diesen Weg nicht mehr gehen.

Mit ihren offenen Worten möchte sie anderen Mut machen und ihnen zeigen, "dass solche Tage/Phasen völlig normal sind und auch wieder vergehen", schreibt die ehemalige Bodybuilderin weiter. Sie selbst wisse mittlerweile ganz gut, damit umzugehen. Sie suche sich Hilfe bei einer Therapeutin, mache Sport und verbringe viel Zeit mit Familie und Freunden. "Seid nicht so streng mit euch, nehmt bewusst den Druck aus der Situation und umgebt euch an schlechten Tagen mit positiven Dingen, die euch guttun", empfiehlt sie ihren 1,3 Millionen Followern.

Die im bayerischen Rosenheim geborene Thiel begann als Jugendliche mit dem Bodybuilding. So gelang es ihr nicht nur, enorm abzunehmen. Mit ihren Fitness-Tutorials im Netz schuf sie sich auch eine stetig wachsende Fanbase. Zusätzliche Bekanntheit erlangte sie durch ihre Teilnahme an diversen TV-Formaten. So sah man sie etwa beim "TV total Turmspringen" ebenso wie als Coach bei "The Biggest Loser".