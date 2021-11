Model und Schauspielerin Sophia Thomalla hat eine Schnaps-Geschäftsidee. Statt auf Bademode oder Schmuck setzt sie ganz auf Hochprozentiges: Stolz präsentiert die 32-Jährige ihren eigenen Korn. Thomallas Version vom "deutschen Ur-Schnaps" soll dabei schmecken wie sie.

Sophia Thomalla will den deutschen Ur-Schnaps wieder salonfähig machen. So zumindest kündigt die 32-Jährige den Verkaufsstart ihres eigenen Korns auf Instagram an. Gerade noch war die Moderatorin in Paris, um ihrem Freund, Tennisstar Alexander Zverev, nach dessen Niederlage im ATP-Masters-Tunier Trost zu spenden - nun will die Moderatorin mit der Schnaps-Geschäftsidee namens "Hardkorn" durchstarten.

Thomalla ist bei Weitem nicht die erste Influencerin, die ihre eigenen Produkte auf den Markt bringt. Allerdings treffen die unzähligen Bademode- oder Schmuck-Kollektionen ihrer Influencer-Kolleginnen in Thomallas Augen nicht den Nerv der Zeit. Vielmehr warteten die Fans auf Hochprozentiges. "Das ist es nämlich, was wir wirklich brauchen nach zwei Jahren Corona", schreibt das Model und kann sich einen Seitenhieb nicht verkneifen: "Und nicht die 800ste Badeanzug-Kollektion für Orte, an die man eh nicht fahren darf."

"Einfach kann ja jeder"

Und warum fiel die Schnaps-Wahl nun ausgerechnet auf Korn? "Gin und Vodka gibts in 20.000 Varianten, deswegen dachte ich mir, ich trau mich mal an den urdeutschen Brand", heißt es in Thomallas Ankündigung voller Selbstbewusstsein. "Einfach kann ja jeder."

Ganz will sich Thomalla allerdings doch nicht auf den deutschen Ur-Schnaps verlassen, um die Kassen zum Klingeln zu bringen. "Wer jetzt nicht so richtig Bock auf Hart hat, für den gibts auch ein Likörchen". Liköre in den Geschmacksrichtungen Wassermelone und Sauerkirsche sollen somit offenbar die leichten Varianten von "Hardkorn" sein - und einen größeren Kreis an Kundschaft ködern.

Somit gibt es die Influencerin nun also zum Trinken - allerdings nicht ohne Promille. Wem das alles zu hochprozentig ist, der kriegt durch die Ankündigung der 32-Jährigen zumindest einen Eindruck des Thomalla-Geschmackserlebnisses: Ihr Korn "ist wild, hart und ist im Abgang weich. Wie ich halt." Der Social-Media-Star hat offenbar den Versuch gewagt, sich selbst in ihrem Likör und Korn zu verwirklichen. Ob das stimmt, können wohl nur Zverev und Thomallas Verflossenen beurteilen.